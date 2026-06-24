Bom Dia! Dias gelados, em nossa região... O inverno recorda que é muito importante recolher-se para, mais adiante, florescer... É necessário cultivar a interioridade e reavivar a ‘seiva’ que nos sustenta e nos dá vigor... A qualidade da primavera passa pelo rigor do inverno... Feliz dia!

"Amadurecer é trocar a quantidade pela qualidade, a velocidade pela profundidade." (@carpinejar)

A meu ver, a maturidade é uma meta, um ideal e uma necessidade. A vida se torna plena quando trilhamos um longo caminho e passamos por diferentes experiências. Amo a maturidade que conquistei. Sim, amadurecer modifica a medida das coisas.

Aquilo que antes impressionava pela quantidade começa a ser avaliado pela verdade que carrega, e o que parecia urgente perde espaço diante do que realmente possui sentido. A juventude interior costuma querer abraçar tudo, chegar depressa, acumular experiências e provar que a vida está acontecendo.

Com o tempo, percebemos que nem toda movimentação é caminho e nem toda abundância alimenta. Há encontros numerosos que não alcançam o coração e há uma única presença capaz de transformar um dia inteiro. Há palavras demais que apenas ocupam o silêncio e uma frase sincera que permanece por anos.

A profundidade exige demora. Ela nasce quando deixamos de passar rapidamente pelas pessoas, pelos sentimentos e por nós mesmos. Deus se revela nesse olhar que aprende a permanecer. A fé madura não busca apenas muitas respostas, mas uma relação verdadeira com o mistério.

O amor maduro não precisa de grandes demonstrações constantes, mas de fidelidade, cuidado e coerência. Até os sonhos se tornam mais simples e mais essenciais. Já não importa apenas conquistar, mas compreender por que algo merece ser buscado. Trocar velocidade por profundidade não significa abandonar o movimento.

Significa caminhar com consciência, permitindo que cada experiência encontre lugar dentro de nós. Há uma sabedoria serena em escolher menos coisas e vivê-las por inteiro. O coração deixa de ser depósito de excessos e se torna espaço de presença.

Aos poucos, compreendemos que a vida não se mede pelo número de acontecimentos, mas pela qualidade da entrega com que estivemos neles. E nesse amadurecimento silencioso, a alma perde o medo de ir devagar. Descobre que algumas verdades só aparecem para quem aceita ficar tempo suficiente diante delas.