Bom Dia! A convivência agrega à vida sentido e significado... Não vale a pena viver de qualquer jeito, pois nossa existência vale muito... Mais do que coisas, a vida anseia por um significado... Não desejamos uma felicidade qualquer, queremos a realização plena... Feliz dia!

“Acolhimento é dizer sem palavras: eu vejo você.” (@camposde.margaridas)

Nosso tempo é marcado pela presença de muitos invisíveis. São tantas pessoas, de diferentes idades, que vivem à margem da dignidade. Conviver é saber dizer ao outro: eu vejo você. Acontece que nem todo encontro é, de fato, um encontro.

Muitas vezes, as pessoas passam umas pelas outras sem realmente se perceberem, como se estivessem ocupadas demais com seus próprios pensamentos para notar o que existe diante delas. Há uma diferença profunda entre olhar e ver.

Olhar é rápido, superficial, quase automático. Ver exige presença, exige atenção, exige um coração disposto a reconhecer o outro em sua verdade. O acolhimento nasce justamente desse lugar. Não depende de discursos elaborados nem de respostas prontas.

Ele se manifesta na escuta silenciosa, no gesto simples, no modo como alguém se faz presente sem invadir, mas também sem se ausentar. Deus se revela nesse tipo de presença, naquele cuidado que não precisa de explicação, mas que é sentido com clareza por quem o recebe.

Ser visto é uma das necessidades mais profundas do ser humano. Não apenas ser notado, mas ser reconhecido em sua existência, em suas dores, em suas fragilidades e também em sua beleza. Quando isso acontece, algo se aquieta por dentro.

O coração encontra espaço para respirar, a alma se sente menos sozinha e a vida ganha um pouco mais de sentido. Há uma força silenciosa no acolhimento que transforma sem impor, que sustenta sem controlar.

E quem aprende a oferecer esse olhar descobre que também se transforma no processo. Porque ver o outro com verdade exige sair de si, abandonar julgamentos rápidos e permitir que o encontro aconteça com mais profundidade.

E nesse movimento, a vida se torna mais humana, mais sensível, mais próxima daquilo que realmente importa. Porque, no fundo, todos carregam um desejo simples e profundo: serem vistos com verdade e acolhidos sem precisar se esconder.