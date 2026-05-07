Frei Jaime Bettega

Tentar até dar certo
Notícia

Quando os resultados não aparecem no tempo desejado, surge a dúvida, o cansaço e a tentação de desistir

E nesse percurso, a alma descobre que dar certo não é apenas chegar, mas permanecer fiel ao que começou 

Frei Jaime Bettega

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