Bom Dia! O amanhecer é o espaço da esperança e do entusiasmo... Deve ser desoladora a vida de quem não sabe dizer um ‘bom dia’ com empolgação... Uma hora dessas o impossível acaba dando certo... Deus abençoa sempre e, depois, fica na torcida para que saibamos dar conta da nossa parte... Feliz dia!

“Não é fazer pra ver se vai dar certo. É fazer até dar certo.” (@camposde.margaridas).

Entregar o nosso melhor é antecipar a vitória. Dificilmente trabalho com dúvidas, pois acredito profundamente que, no final, tudo dará certo. E quando não dá certo, valeu o aprendizado. Mas há uma diferença silenciosa entre tentar e se comprometer.

Muitas vezes, iniciamos algo com o coração dividido, como quem observa de longe, esperando sinais rápidos de que vale a pena continuar. Quando os resultados não aparecem no tempo desejado, surge a dúvida, o cansaço e a tentação de desistir antes que o processo amadureça.

No entanto, aquilo que tem valor raramente se revela de imediato. Existe um tempo invisível onde as coisas estão sendo construídas sem que possamos perceber com clareza. É nesse espaço que a constância se torna essencial.

Deus não age apenas nos resultados, mas também no caminho, no esforço repetido, na fidelidade silenciosa de quem continua mesmo sem garantias. Persistir não é insistir cegamente, mas permanecer com consciência, ajustando, aprendendo, crescendo a cada passo.

Quando o coração compreende isso, a ansiedade diminui e a caminhada ganha outro sentido. Já não se trata apenas de alcançar um objetivo, mas de se tornar alguém capaz de sustentar aquilo que deseja viver.

Aos poucos, o que parecia distante começa a se aproximar, não por acaso, mas pelo movimento contínuo de quem não abandonou o caminho. Há uma força que nasce dessa perseverança, uma confiança que se constrói na prática e não apenas na intenção.

E então, o resultado deixa de ser surpresa e passa a ser consequência. Porque aquilo que é cultivado com verdade, cuidado e constância encontra, mais cedo ou mais tarde, seu lugar de realização.