Bom Dia! A claridade nos permite vislumbrar um novo horizonte de muitas realizações... Os dias são suficientes para que se faça tantas coisas... Faz bem reservar um tempo diário para reposicionar os sonhos e confirmar o caminho... Feliz dia!

“Gosto dos acordos silenciosos, do respeito que não precisou ser pedido e da consideração que não precisou ser cobrada.” (@passarinhos_no_telhado).

A vida é um dom maravilhoso. A convivência dá sentido aos dias e confirma que fomos feitos para criarmos fraternidade. Quanto mais simples for a vida, mais intensa ela será. No entanto, é importante qualificar os encontros pois, há relações que não se sustentam por palavras, mas por presença.

Não precisam de explicações constantes, nem de reafirmações insistentes, porque existe algo mais profundo que organiza o encontro entre as pessoas. É um entendimento que nasce do cuidado, uma sintonia que não precisa ser negociada a todo momento.

Quando o respeito é verdadeiro, ele se manifesta naturalmente. Não vem como resposta a uma cobrança, mas como expressão de uma consciência que reconhece o valor do outro. Da mesma forma, a consideração não surge como obrigação, mas como consequência de um olhar atento e sensível.

Deus se revela também nesse tipo de vínculo, onde o amor não precisa ser provado o tempo todo, porque já se faz presente nos detalhes. Há uma serenidade nessas relações que não exigem esforço constante para se manterem equilibradas.

Não há desgaste em pedir o óbvio, nem cansaço em tentar ser compreendido a todo instante. Existe um fluxo mais leve, mais verdadeiro, onde cada gesto encontra seu lugar sem precisar ser forçado.

Quando o coração experimenta esse tipo de encontro, reconhece a diferença. Aprende que o que é genuíno não precisa ser arrancado, nem sustentado à base de insistência. Aos poucos, nasce uma sensibilidade maior para perceber onde há verdade e onde há apenas tentativa.

E nesse discernimento, a vida se torna mais clara. As relações passam a ser vividas com mais consciência, mais liberdade e mais respeito. Porque aquilo que é verdadeiro não pesa, não exige esforço constante para existir.

Ele simplesmente se manifesta, com naturalidade, como expressão de um cuidado que já está presente. E é nesse espaço silencioso, onde não é preciso pedir para ser respeitado, que a alma encontra descanso e reconhece que está exatamente onde deveria estar.