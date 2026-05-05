Bom Dia! Pensar na vida é algo que gosto de fazer... É um exercício que amplia os horizontes e que mostra a grandiosidade do ato de existir... Quando pensamos nossa existência, a felicidade se faz presente e nos enche o coração de gratidão... Feliz dia!

“Ninguém está fazendo você sentir o que você está sentindo. As suas reações são causadas pelas suas interpretações de qualquer situação.” (@passarinhos_no_telhado).

Somos uma infinidade de possibilidades. O sentir determina nossa felicidade ou nossa decepção. Tenho me esforçado para pensar o melhor para sentir alegria, paz e gratidão. O pensamento positivo qualifica nossos sentimentos.

O certo é que existe um espaço invisível entre o que acontece e o que sentimos. Muitas vezes, acreditamos que as emoções nascem diretamente das situações, como se fossem consequência inevitável daquilo que nos atinge.

No entanto, há um caminho interno que se forma antes de qualquer reação. É ali que o olhar interpreta, que a mente organiza, que o coração atribui significado ao que foi vivido. E é nesse processo silencioso que o sentir ganha forma.

Nem sempre temos consciência disso, porque tudo acontece de maneira rápida, quase automática. Mas quando o coração começa a perceber esse movimento, algo profundo se revela. Não é o mundo externo que determina completamente o que sentimos, mas a forma como o acolhemos dentro de nós.

Deus nos deu essa capacidade de interpretar, de refletir, de escolher como olhar para a realidade. E com ela vem também a responsabilidade sobre aquilo que cultivamos internamente. Quando não reconhecemos isso, acabamos presos às circunstâncias, reagindo sem perceber que existe liberdade nesse espaço interior.

Aos poucos, ao tomar consciência, o olhar começa a mudar. Situações que antes geravam peso passam a ser compreendidas com mais clareza, emoções deixam de dominar e passam a ser acolhidas com mais equilíbrio.

Não se trata de negar o que se sente, mas de entender de onde vem e como se forma. Há uma maturidade que nasce desse reconhecimento, uma liberdade que não depende do que acontece fora, mas do modo como escolhemos viver por dentro.