Bom Dia! Acordando sem pressa... O sábado é sempre inspirador, pois é repleto de ternura... Às vezes, machucamos demais nosso coração e não favorecemos a paz e a serenidade... Não precisamos de ilusões, necessitamos gestos de amor!

“Aprenda a confiar no que está acontecendo: se há silêncio, deixa-o aumentar. Se há tempestade, deixa-a rugir, ela se acalmará.” (Lao Tse).

Tudo passa, tudo se acomoda. Com certeza, nem tudo na vida precisa ser resolvido imediatamente. Há momentos em que o coração se inquieta diante da ausência de respostas, tentando preencher o silêncio com explicações, distrações ou movimentos apressados.

No entanto, existem silêncios que não chegam para afastar, mas para aprofundar. Deus também se manifesta nesse espaço onde aparentemente nada acontece, conduzindo a alma para um encontro mais verdadeiro consigo mesma.

O silêncio revela o que a correria esconde, amplia aquilo que evitamos sentir e nos obriga a olhar com mais honestidade para dentro. No início, isso pode assustar. Existe desconforto em permanecer diante do que não conseguimos controlar. Da mesma forma acontece com as tempestades interiores.

Quando a vida se agita, o impulso humano é lutar contra tudo imediatamente, como se resistir pudesse acelerar o fim da dor. Mas algumas tempestades precisam ser atravessadas e não interrompidas. Elas carregam movimentos necessários, limpezas profundas, transformações que só acontecem quando algo antigo deixa de sustentar quem somos.

Deus não abandona durante essas travessias. Mesmo quando tudo parece confuso, existe uma presença silenciosa sustentando aquilo que ainda não compreendemos. Aos poucos, o coração aprende que nem todo silêncio é vazio e nem toda tempestade é destruição. Há pausas que amadurecem, há ventos que reorganizam, há dores que preparam o terreno para uma vida mais consciente.

E então, algo muda dentro. A ansiedade diminui, a necessidade de controlar perde força e nasce uma confiança mais serena. Não aquela que exige garantias, mas aquela que permanece mesmo sem respostas imediatas. Porque a vida possui ritmos que não obedecem à pressa humana.

E quando a alma aceita isso, descobre que até os momentos mais difíceis carregam um movimento silencioso de transformação, conduzindo tudo, no tempo certo, para um lugar de mais paz, mais verdade e mais equilíbrio interior. Viver é bom demais.