Frei Jaime Bettega

Silêncios que ensinam
Notícia

Há momentos em que o coração se inquieta diante da ausência de respostas

O silêncio revela o que a correria esconde, amplia aquilo que evitamos sentir

Frei Jaime Bettega

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