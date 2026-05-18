Bom Dia! Acolhendo o amanhecer com dinamismo e com muita serenidade... Um novo dia e uma nova semana estão diante de nós, sejamos criativos nos devidos encaminhamentos... O ânimo e a disposição não podem tomar distância da nossa mente e de nosso coração... Feliz semana!

"Nem sempre podemos evitar o que dá errado, mas sempre podemos escolher enxergar com bons olhos tudo o que, silenciosamente, continua dando certo." (@passarinhos_no_telhado).

A vida ensina e como ensina. Como é bom sentir-se um aprendiz, neste universo de tantas alternâncias e de muitas contradições. Mas são inúmeros os acertos e as realizações. É preciso ter consciência de que a vida nem sempre segue conforme aquilo que imaginamos. Existem perdas inesperadas, desencontros, planos interrompidos e situações que fogem completamente do nosso controle. O coração humano tende a fixar o olhar naquilo que dói, no que faltou, no que saiu diferente do esperado.

E, pouco a pouco, quando a dor ocupa espaço demais, torna-se difícil perceber aquilo que ainda permanece sustentando a caminhada. No entanto, mesmo nos períodos mais difíceis, há coisas silenciosas continuando a acontecer. Há afetos que permanecem, forças que resistem, cuidados discretos que não deixaram de existir. Deus se manifesta também nesse invisível cotidiano que muitas vezes passa despercebido porque o sofrimento faz barulho maior. Escolher enxergar o que continua dando certo não significa negar a dor, fingir que nada aconteceu ou diminuir aquilo que pesa. Significa apenas não permitir que o sofrimento seja a única verdade dentro de nós. Existe uma diferença profunda entre atravessar uma dificuldade consciente da presença do bem e atravessá-la acreditando que tudo se perdeu. Quando o coração amadurece nesse olhar, algo começa a mudar. A gratidão deixa de depender de perfeição e passa a nascer da percepção mais sensível da vida. Aos poucos, a alma aprende a reconhecer pequenas luzes mesmo em meio às sombras. Aprende que ainda existem motivos para continuar, mesmo quando nem tudo está resolvido. E então, aquilo que antes parecia apenas peso começa a ganhar equilíbrio.

Porque o bem nem sempre desaparece quando algo dá errado. Muitas vezes, ele apenas continua acontecendo de forma silenciosa, sustentando a vida sem chamar atenção. E é nesse reconhecimento sereno que o coração encontra força para seguir, não preso apenas ao que faltou, mas também sustentado por tudo aquilo que, discretamente, continua florescendo dentro e ao redor de nós. Há tempo escolhi ver o lado bom de tudo e a vida tem fluido serenamente.