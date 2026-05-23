Bom dia! Acordando aos poucos. A leveza do sábado nos permite um tempo maior para fazermos as pequenas coisas que sempre ficam para trás... Os dias são repletos de solicitações e ocupações, e o coração, às vezes, é esquecido. Cuidar dos afetos é importante e necessário... Feliz dia!

"Perdi muito tempo até aprender que não se guarda as palavras. Ou você as fala, as escreve, ou elas te sufocam." (Clarice Lispector).

As palavras são mais do que palavras. Aprendi a respeitar cada palavra que escrevo, pois são portadoras de vida. São elas que expressam o que penso e sinto. Mas existem palavras que nascem leves e outras que carregam o peso de tudo aquilo que ficou tempo demais guardado.

O coração humano possui uma tendência silenciosa de esconder sentimentos, pensamentos e dores na tentativa de evitar conflitos, proteger relações ou até fugir da própria vulnerabilidade. No entanto, aquilo que não encontra espaço para existir dentro da alma não desaparece, apenas se acumula.

Aos poucos, o silêncio deixa de ser abrigo e começa a se transformar em sufocamento interior. Há emoções que precisam ser acolhidas através da palavra. Deus nos deu a capacidade de comunicar não apenas ideias, mas também aquilo que vive profundamente dentro de nós. Falar, escrever, expressar, tudo isso também é uma forma de libertação. Quando sentimentos permanecem presos por muito tempo, acabam pesando mais do que deveriam. E então, o coração se torna cansado. Não se trata de dizer tudo impulsivamente, nem de transformar toda dor em exposição. Existe sabedoria no discernimento. Mas também existe adoecimento quando a alma perde a coragem de dar nome ao que sente.

Algumas palavras curam porque organizam o interior, outras aproximam porque finalmente revelam aquilo que o silêncio escondia. Há encontros que só se tornam verdadeiros quando alguém encontra coragem para falar com autenticidade. Aos poucos, o coração aprende que guardar tudo não é força, muitas vezes é apenas medo. E o medo aprisiona aquilo que precisava respirar. Quando a palavra encontra seu lugar, algo se alivia por dentro. A alma recupera espaço, o peso diminui e a vida volta a circular com mais verdade. Porque sentimentos não foram feitos para ficarem eternamente escondidos.