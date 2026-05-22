Bom Dia! O amanhecer é portador de vida e de esperança... Será um lindo dia... No calendário litúrgico, hoje é dia de Santa Rita de Cássia, a santa dos casos impossíveis... Que ela interceda por todos os que passam por situações exigentes... Feliz sexta-feira!

“A vida e as pessoas dão sinais o tempo todo. Você só se surpreende se estiver distraído.” (@passarinhos_no_telhado).

O tempo me ensinou a linguagem que está presente nas entrelinhas e nos discretos gestos das pessoas. Com um pouco de atenção entendemos muitas coisas. De fato, a vida raramente acontece de maneira completamente inesperada. Antes de muitas dores, afastamentos ou mudanças, existem sinais silenciosos tentando revelar aquilo que o coração nem sempre quer enxergar.

Pequenos gestos, mudanças sutis, palavras ditas sem tanta clareza, silêncios que começam a crescer, cansaços que se acumulam lentamente. Tudo vai deixando marcas discretas pelo caminho. No entanto, a pressa, a distração e até os desejos pessoais muitas vezes impedem que percebamos o que já estava diante dos nossos olhos. O ser humano costuma olhar mais para aquilo que espera encontrar do que para aquilo que realmente está acontecendo. E é nesse desencontro interior que surgem as grandes surpresas.

Deus fala também através desses pequenos movimentos da vida. Nem sempre através de acontecimentos extraordinários, mas através da sensibilidade que nos permite perceber o essencial antes que ele se torne ausência ou ruptura. Quando o coração aprende a prestar atenção, algo muda profundamente. A escuta se torna mais verdadeira, o olhar mais consciente, as relações mais humanas. Aos poucos, a alma percebe que quase nada acontece de forma totalmente repentina. Existem sinais no corpo, nos sentimentos, nos encontros e até nos silêncios.

Há um cuidado importante em não viver distraído da própria vida. Porque quem vive apenas correndo perde a delicadeza das percepções mais profundas. E são justamente essas percepções que ajudam o coração a compreender o tempo certo das coisas, a reconhecer limites, a acolher mudanças e até evitar sofrimentos desnecessários. Não se trata de controlar tudo, mas de viver com presença suficiente para perceber aquilo que a vida está tentando mostrar.