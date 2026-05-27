Frei Jaime Bettega

Dias que transformam
Notícia

Administrar o cotidiano talvez seja, ao meu ver, o maior dos desafios existenciais

Existem aprendizados que só conseguem nascer depois que certas estruturas internas se rompem

Frei Jaime Bettega

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