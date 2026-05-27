Bom Dia! Diferentes sentimentos, mas o mesmo amor pela vida... Como faz bem recomeçar com disposição e com muito ânimo... Viver é o que existe de mais precioso... Depois das muitas tentativas, não esquecer que tudo passa.... A vida sempre surpreende... Feliz dia!

“Alguns dias doem. Outros ensinam. Mas todos passam.” (@passarinhos_no_telhado)

Administrar o cotidiano talvez seja, ao meu ver, o maior dos desafios existenciais. Experimentamos de tudo um pouco. Existem dias que parecem carregar um peso maior do que o coração consegue suportar. Dias em que a alma desperta cansada, os pensamentos se tornam mais difíceis e a vida perde um pouco da leveza habitual.

Nessas horas, o sofrimento costuma dar a impressão de permanência, como se aquilo que dói nunca fosse terminar. No entanto, a própria vida ensina silenciosamente que tudo atravessa movimento. Nenhum estado permanece intacto para sempre.

Há dias que chegam para ferir, outros para revelar, outros ainda para amadurecer aquilo que até então permanecia adormecido dentro de nós. Deus se faz presente também nesses períodos em que tudo parece mais pesado.

Nem sempre retirando imediatamente a dor, mas sustentando o coração enquanto ela cumpre seu tempo de passagem. Existem aprendizados que só conseguem nascer depois que certas estruturas internas se rompem. Algumas sensibilidades só despertam depois que a alma atravessa suas próprias noites.

Isso não significa romantizar o sofrimento, mas compreender que até os momentos difíceis carregam algum movimento de transformação. Aos poucos, o coração amadurece nesse entendimento. Aprende que nem toda dor é definitiva e que até os dias mais escuros possuem um limite silencioso no tempo.

O sofrimento passa, a alegria também passa, os ciclos se renovam continuamente. E é justamente essa impermanência que convida a alma a viver com mais consciência, sem se prender completamente nem ao desespero nem à euforia. Porque tudo atravessa mudança.

Há uma serenidade diferente em quem aprende a confiar nesse movimento da vida. Não uma serenidade ingênua, mas aquela construída pela experiência de quem já sobreviveu a dias que pareciam impossíveis. E então, o coração descobre que mesmo as fases mais difíceis não chegam apenas para destruir.

Algumas chegam para ensinar profundidade, fortalecer sensibilidades e revelar forças que antes nem existiam. Porque todos os dias passam, mas aquilo que a alma aprende em certas travessias permanece transformando silenciosamente a maneira de viver, sentir e acreditar. Seguidamente repito para mim mesmo: vai passar. E passa mesmo.