Frei Jaime Bettega

Necessárias e envolventes escolhas
Notícia

A transformação não acontece de forma instantânea, ela é construída no tempo

O coração amadurece, aprende a olhar com mais profundidade e a viver com mais consciência

Frei Jaime Bettega

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