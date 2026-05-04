Bom Dia! Uma nova semana se apresenta diante de todos. O mês, inclusive, também é novo. Sejamos criativos e entusiasmados neste quinto mês do nosso 2026... Viver é um evento que precisa de carinho e de atenção... Ser feliz é o nosso investimento diário. Alegre dia e semana!

“Toda crise traz duas portas: a da revolta e a da transformação. Só uma leva adiante.” (@camposde.margaridas).

Não sei por quantas crises já passei, mas estou de pé, firme, agradecido e feliz. O segredo, na maior parte das vezes, consistiu na paciência e na espiritualidade. Nada de pressa, pois tudo pode dar certo no tempo certo.

Acontece que a crise tem uma forma própria de chegar, quase sempre inesperada, rompendo a ordem que parecia segura e expondo fragilidades que estavam escondidas. Diante dela, o coração se vê atravessado por emoções intensas, perguntas sem resposta e uma sensação de perda de controle.

É nesse cenário que algo profundo acontece, ainda que nem sempre percebido de imediato. A crise não traz apenas dor, ela traz também escolha. Existe um ponto silencioso dentro de cada pessoa onde se decide como caminhar a partir do que aconteceu.

A revolta surge como reação imediata, alimentada pelo inconformismo, pela tentativa de resistir ao que não pode ser mudado. Ela aprisiona o olhar no que foi perdido, no que poderia ter sido diferente, no que não aconteceu como esperado.

Por outro lado, existe um caminho mais exigente, menos imediato, mas profundamente transformador. É aquele que aceita atravessar a dor sem negar sua existência, mas sem se fixar nela. Deus se faz presente nesse espaço de decisão, sustentando o coração para que ele possa escolher com verdade.

A transformação não acontece de forma instantânea, ela é construída no tempo, no modo como se olha, no modo como se aceita, no modo como se segue. Aos poucos, o que parecia apenas ruptura começa a ganhar outro sentido. A dor deixa de ser apenas peso e passa a ser caminho.

O coração amadurece, aprende a olhar com mais profundidade e a viver com mais consciência. E então, aquilo que poderia ter sido apenas um ponto de estagnação se torna passagem. Porque não é a crise que define o nosso amanhã, mas a escolha feita dentro dela.