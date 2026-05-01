Bom Dia! Amanhece um dia especial: Dia de São José Operário... Dia do Trabalhador e da Trabalhadora... O trabalho é um dom, pois é fonte de realização e de sustento... A dignidade humana passa também pelo acesso ao trabalho... Sejamos agradecidos pela capacidade laboral que nos habita... Feliz dia de feriado!

“Agradeça não só pelas bênçãos que você vê, mas também pelos livramentos que você nem imagina. A gratidão também é um ato de fé.” (@passarinhos_no_telhado).

A gratidão é, ao meu ver, uma das mais belas preces. Somente um coração agradecido é capaz de dar significado aos diferentes acontecimentos diários. Afinal, a vida não é feita apenas daquilo que conseguimos perceber.

Existe um cuidado silencioso que nos acompanha, muitas vezes sem que tenhamos consciência dele. Agradecemos pelo que vemos, pelo que recebemos, pelo que chega de forma clara e reconhecível. No entanto, há uma dimensão mais profunda da existência que escapa ao nosso entendimento imediato.

São caminhos que não seguimos, encontros que não aconteceram, situações das quais fomos poupados sem sequer saber. Deus age também nesse invisível, nesse espaço onde a proteção acontece sem anúncio. E é justamente aí que a gratidão se torna um gesto de fé.

Não apenas reconhecer o que foi dado, mas confiar no que foi evitado, no que foi cuidado, no que foi conduzido sem que percebêssemos. Quando o coração amadurece nessa compreensão, a forma de viver se transforma.

A gratidão deixa de depender apenas de resultados visíveis e passa a ser um estado interior mais constante. Não se trata apenas de agradecer pelo que agrada, mas de confiar mesmo quando não se entende.

Há uma serenidade que nasce dessa postura, uma paz que não depende de explicações completas. Aos poucos, o olhar se amplia, e aquilo que antes parecia acaso passa a ser visto como cuidado. A vida deixa de ser apenas o que acontece diante de nós e passa a incluir também aquilo que nos sustenta por trás.

E nesse reconhecimento silencioso, a alma encontra um novo modo de existir, mais confiante, mais leve, mais aberta ao mistério de um Deus que cuida mesmo quando não vemos.

Porque há livramentos que não chegam como resposta, mas como ausência de dor que nunca chegou. E é nesse espaço invisível que a fé se fortalece, sustentada por uma gratidão que confia antes mesmo de compreender.