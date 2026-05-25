Frei Jaime Bettega

Gratidão à vida
Notícia

A gratidão é a forma mais sonora e sensível de reconhecer o quanto já recebemos e conquistamos

A gratidão deixa de depender de grandes conquistas e passa a nascer da consciência mais delicada da vida

Frei Jaime Bettega

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