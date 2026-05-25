Bom Dia! Uma nova semana, a última do mês de maio, se apresenta para todos nós... Gratidão a Deus pela vida e pela oportunidade de viver, neste tempo de tantas conquistas e de incontáveis desafios... Feliz semana!

“Às vezes, tudo o que nos falta é perceber que já temos muito.” (@camposde.margaridas).

A gratidão é a forma mais sonora e sensível de reconhecer o quanto já recebemos e conquistamos. Eu não canso de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e a generosidade de coração de uma multidão de pessoas, que caminham no compasso da caridade. Porém, o coração humano possui uma tendência silenciosa de olhar constantemente para aquilo que ainda não alcançou.

Existe sempre algo faltando, algo distante, algum desejo esperando realização. E, enquanto a atenção permanece presa ao que não veio, muitas riquezas já presentes acabam se tornando invisíveis. Aos poucos, a alma se acostuma tanto com aquilo que possui que deixa de reconhecer seu verdadeiro valor.

A vida, então, passa a ser vivida em estado permanente de espera, como se a felicidade estivesse sempre no próximo acontecimento e nunca no agora. No entanto, Deus continua derramando presença nas pequenas coisas que sustentam silenciosamente a caminhada.

Há pessoas, afetos, aprendizados, capacidades e cuidados que permanecem todos os dias sem fazer barulho. São presenças discretas que, por serem constantes, muitas vezes deixam de ser percebidas com profundidade. O problema não é apenas a falta de algo, mas a distração diante daquilo que já existe. Quando o coração amadurece nesse olhar, algo começa a mudar por dentro.

A gratidão deixa de depender de grandes conquistas e passa a nascer da consciência mais delicada da vida. Não se trata de acomodação nem de desistir dos sonhos, mas de reconhecer que já existe beleza sustentando o presente.

Há uma paz diferente em quem aprende a enxergar valor no que possui antes de perder. Aos poucos, a alma entende que abundância nem sempre significa excesso. Muitas vezes, significa apenas perceber com mais verdade aquilo que já acompanha a caminhada há tanto tempo. E então, o coração deixa de viver apenas buscando o que falta e começa também a cuidar daquilo que já recebeu.

Pois existem riquezas que não podem ser medidas pelas aparências, mas apenas sentidas por quem desenvolveu um olhar mais atento e mais agradecido diante da própria existência. E é nesse reconhecimento silencioso que a vida se torna mais leve, mais plena e mais próxima daquilo que realmente importa.