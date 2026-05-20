Frei Jaime Bettega

A construção da felicidade
Notícia

A felicidade não nasce pronta, nem permanece intacta sem cuidado

Cada gesto de gratidão, cada relação verdadeira, cada passo dado com consciência participa dessa construção silenciosa

Frei Jaime Bettega

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