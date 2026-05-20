Bom Dia! Como é bom acordar e sentir a vida, em todas as suas dimensões... Hoje é um dia muito especial para ser feliz... Os problemas e dificuldades fazem parte da existência... Vamos apostar na capacidade de resolução dos problemas... Viver é um feito grandioso... Feliz dia!

“A felicidade não existe pronta, não é uma herança genética, não é um privilégio de uma casta ou camada social. A felicidade é uma eterna construção.” (Augusto Cury).

Eu sou feliz. Ouço pouca gente dizendo isso. Tornou-se mais fácil falar das dificuldades e das dores. É evidente que nem sempre estou alegre, mas a felicidade é uma constante em minha existência. Acontece que, muitas vezes, o ser humano procura a felicidade como se ela estivesse escondida em algum lugar distante, esperando apenas o momento certo para finalmente aparecer.

Existe uma ideia silenciosa de que a felicidade chegará quando tudo estiver resolvido, quando não houver mais dificuldades, quando a vida alcançar um estado perfeito e definitivo. No entanto, a realidade da existência humana não se constrói dessa forma. A felicidade não nasce pronta, nem permanece intacta sem cuidado.

Ela vai sendo construída aos poucos, nas escolhas diárias, no modo como o coração aprende a olhar para a vida e para si mesmo. Deus não distribui felicidade como recompensa exclusiva para alguns, mas oferece a cada pessoa a possibilidade de cultivá-la dentro da própria caminhada.

E esse cultivo exige presença, consciência e maturidade. Há alegrias discretas que passam despercebidas quando o olhar está preso apenas ao que falta. Há momentos simples carregados de sentido que só se revelam para quem aprende a viver com mais atenção.

A felicidade não depende da ausência completa de dor, porque até nos períodos difíceis ainda pode existir beleza, afeto, esperança e reencontro interior. Aos poucos, o coração amadurece e entende que viver não é esperar um instante perfeito, mas aprender a reconhecer valor no processo.

Cada gesto de gratidão, cada relação verdadeira, cada passo dado com consciência participa dessa construção silenciosa. E então a felicidade deixa de ser um lugar distante e passa a ser um movimento interior, cultivado no cotidiano, sustentado pela forma como escolhemos existir.

Porque a vida não entrega tudo pronto. Ela oferece possibilidades. E é na maneira como acolhemos essas possibilidades que a alma vai construindo, com delicadeza e verdade, uma felicidade mais profunda, mais humana e mais duradoura diante de Deus e da própria existência.