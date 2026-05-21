Bom Dia! Gratidão pelo tempo que passa e pela esperança que se faz presente em nosso coração... Estamos sempre recomeçando tendo presente a experiência como bagagem... Viver não é difícil, basta não complicar... Temos que passar batido diante dos comentários e críticas... Feliz dia!

“Você não decide a tempestade, mas decide os abrigos.” (@passarinhos_no_telhado).

A família, sem dúvida, é o maior e mais eficiente abrigo da nossa vida. Além da família, os amigos são ímpares, sempre presentes. Não tenho como impedir a tempestade, mas sei onde posso me abrigar. Sim, há acontecimentos que chegam sem aviso e mudam completamente o rumo dos nossos dias.

Algumas dores não podem ser evitadas, certas perdas não dependem da nossa vontade e existem tempestades que simplesmente atravessam a vida sem pedir licença. O ser humano não controla tudo, embora muitas vezes tente sustentar essa ilusão.

E é justamente quando essa sensação de controle se desfaz que o coração percebe sua própria fragilidade. No entanto, mesmo sem decidir os ventos que sopram, ainda existe algo profundamente importante que permanece em nossas mãos: os lugares onde escolhemos repousar a alma.

Há abrigos que adoecem e há abrigos que sustentam. Algumas pessoas se escondem na revolta, outras no medo, outras ainda na dureza que criam para não sofrer novamente. Mas existem abrigos mais profundos, construídos na fé, na serenidade, na presença de Deus e nas relações que acolhem sem ferir.

O coração sempre buscará algum lugar para permanecer durante as tempestades. E aquilo que escolhemos como abrigo influencia diretamente a forma como atravessamos a dor. Quando a alma encontra repouso em algo verdadeiro, a tempestade não desaparece imediatamente, mas deixa de destruir tudo por dentro.

Aos poucos, nasce uma força diferente, mais silenciosa, menos desesperada. Não é a força de quem nunca sente medo, mas de quem encontra sustentação mesmo enquanto os ventos continuam soprando.

Deus se torna esse abrigo invisível que acolhe sem exigir explicações perfeitas, que permanece mesmo quando tudo parece instável. E então, o coração aprende que viver não é evitar completamente as tempestades, mas saber onde repousar enquanto elas passam.

Porque existem ventos que bagunçam o mundo ao redor, mas não conseguem derrubar aquilo que encontrou abrigo em algo verdadeiramente sólido.

E é nessa escolha silenciosa, feita dentro da alma, que nasce a serenidade capaz de atravessar qualquer tempo difícil sem perder a própria essência. Sejamos abrigos uns dos outros.