Frei Jaime Bettega

Limites que protegem
Notícia

Respeitar os próprios limites é fundamental para manter o equilíbrio

Muitas vezes, somos levados a ultrapassá-los para atender expectativas, corresponder ao que os outros esperam ou evitar conflitos

Frei Jaime Bettega

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