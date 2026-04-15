Respeitar os próprios limites é fundamental para manter o equilíbrio

Bom Dia! O amanhecer chega ofertando paz e muitas oportunidades... A vida precisa de dinamismo e de gratidão... O movimento incrementa a saúde e determina a qualidade de vida... Quem deseja ser feliz deve tomar distância da preguiça... Feliz dia!

“Nossos limites são sagrados.” (@camposde.margaridas).

A vida como um todo precisa aprender a lidar com os limites. A alma é ilimitada, mas o físico se defronta com muitas limitações. A própria saúde se sustenta quando a vida acontece dentro dos devidos limites.

Mas, nem sempre aprendemos a reconhecer e respeitar nossos próprios limites. Muitas vezes, somos levados a ultrapassá-los para atender expectativas, corresponder ao que os outros esperam ou evitar conflitos.

Nesse movimento, o coração vai se afastando de si mesmo, ignorando sinais de cansaço, desconforto e até dor. Aos poucos, porém, a alma começa a pedir atenção. Os limites não são barreiras que nos impedem de viver, mas proteções que preservam nossa integridade.

Eles indicam até onde podemos ir sem nos ferir, sem nos perder, sem deixar de ser quem somos. Quando não respeitamos esses sinais, algo dentro de nós se desgasta. A exaustão cresce, a irritação aparece e a sensação de desconexão se intensifica.

Deus nos criou com essa sabedoria interior, que orienta o que é saudável e o que precisa ser evitado. Honrar os próprios limites é um gesto de responsabilidade com a própria vida. Não se trata de egoísmo, mas de consciência.

Ao reconhecer o que podemos e o que não podemos sustentar, abrimos espaço para relações mais verdadeiras e escolhas mais coerentes. Dizer não, quando necessário, é um ato de respeito consigo mesmo. É afirmar que a própria dignidade merece cuidado.

Quando aprendemos a proteger esse espaço interior, o coração encontra mais paz. A vida se torna menos sobre agradar e mais sobre viver com verdade. Há uma serenidade que nasce quando deixamos de ultrapassar constantemente aquilo que nos fragiliza.

E nesse respeito silencioso, a alma descobre que seus limites não são fraquezas, mas sinais sagrados que guardam o que há de mais essencial dentro de nós.