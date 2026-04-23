Bom Dia! Viver é a nossa primeira ocupação... Temos somente uma vida, convém caprichar... Que cada dia seja único e determinante para a nossa felicidade... O tempo é uma dádiva... Não convém perder tempo... Sejamos intensos em cada instante... Feliz dia!

“Aquele que pensa que venceu machucando não conhece as regras do tempo.” (@passarinhos_no_telhado).

A cada dia que passa aumenta a minha convicção: o respeito é uma forma muito singela de amor. A partir do respeito, a vida simplesmente flui e as lições são apreendidas. O tempo qualifica tudo, inclusive a consciência. Ninguém se arrepende de tratar todos com respeito e honestidade.

Afinal, nem toda vitória carrega verdade, ainda que pareça. Há caminhos que avançam ferindo, impondo, ultrapassando o outro como se isso fosse parte natural do crescimento. Em um primeiro momento, pode haver reconhecimento, sensação de conquista e até uma impressão de superioridade.

No entanto, existe algo que não se sustenta nesse tipo de construção. Aquilo que nasce da dor imposta ao outro carrega em si uma fragilidade invisível, um desequilíbrio que o tempo não deixa escondido. O tempo não se apressa, mas também não se engana.

Ele revela, com serenidade firme, aquilo que foi edificado sem fundamento verdadeiro. Deus não se manifesta naquilo que diminui, mas naquilo que edifica com dignidade, respeito e consciência. O que é construído sem verdade pode até permanecer por um instante, mas não cria raízes profundas.

A verdadeira vitória não precisa ferir para existir. Ela nasce da coerência, da integridade e da paz interior que não depende da aprovação externa. Quando o coração compreende isso, algo muda na forma de caminhar. Já não se busca vencer a qualquer custo, mas viver de forma alinhada com aquilo que é justo.

A necessidade de provar algo diminui, e cresce o desejo de permanecer fiel à própria consciência. Aos poucos, o olhar se torna mais claro, as escolhas mais conscientes e o caminho mais verdadeiro.

E nesse movimento silencioso, a vida encontra um equilíbrio que não se baseia na aparência, mas na essência. Porque aquilo que permanece não é o que foi conquistado com força, mas o que foi construído com verdade diante de Deus e do próprio coração.

E é nessa verdade que a alma encontra paz para seguir sem precisar ferir para existir. E nessa paz, o tempo deixa de ser prova e se torna confirmação do que é verdadeiro.