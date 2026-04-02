Frei Jaime Bettega

A escolha que define
Notícia

Quando escolhemos, aceitamos que não podemos carregar tudo conosco

Renunciar não significa perder a capacidade de sonhar, mas escolher com mais profundidade aquilo que faz sentido

Frei Jaime Bettega

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