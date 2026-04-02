Bom Dia! Na Semana Santa todos os dias são especiais... Hoje é a celebração da Instituição da Eucaristia e dia do Lava Pés... Jesus escolheu ser nosso alimento, através de um pedaço de pão e de um pouco de vinho: seu Corpo e Sangue... Que Ele nos fortaleça... Feliz dia!

“Toda escolha depende de uma renúncia. Não se entra em duas portas ao mesmo tempo.” (@passarinhos_no_telhado).

Num determinado momento da vida escolhi seguir o caminho que, ainda hoje, estou trilhando. Sempre tive clareza deste caminho. Confesso que sou muito feliz fazendo o bem ao próximo. Mas tenho consciência de que escolher é um dos movimentos mais profundos da existência.

Cada decisão carrega consigo não apenas aquilo que se abraça, mas também aquilo que se deixa para trás. Muitas vezes desejamos manter todas as possibilidades abertas, como se fosse possível caminhar em direções opostas sem perder nada.

No entanto, a própria dinâmica da vida nos mostra que avançar exige definição. Permanecer indeciso por tempo demais pode gerar uma estagnação silenciosa, onde o medo de renunciar impede o crescimento. A renúncia não é perda vazia, mas parte essencial de qualquer escolha verdadeira.

Ela purifica o caminho, retira excessos e permite que o coração se comprometa com aquilo que realmente importa. Deus nos concede liberdade para decidir, mas também nos convida à responsabilidade de assumir cada passo com consciência. Quando escolhemos, aceitamos que não podemos carregar tudo conosco.

Algumas portas precisam ser deixadas para que outras possam ser atravessadas com inteireza. Esse processo pode causar insegurança, pois implica abrir mão de possibilidades que talvez nunca mais se apresentem. Ainda assim, há uma força silenciosa em quem decide com verdade. O caminho se torna mais claro, a energia se organiza e o interior encontra direção.

Renunciar não significa perder a capacidade de sonhar, mas escolher com mais profundidade aquilo que faz sentido. A vida não se expande na dispersão, mas na entrega. Quando o coração compreende isso, a decisão deixa de ser um peso e se torna um ato de liberdade.

E ao atravessar a porta escolhida com consciência, a alma descobre que aquilo que foi deixado para trás não era ausência, mas espaço necessário para que o novo pudesse florescer.