Frei Jaime Bettega

Lições no caminho
Notícia

Quando começamos a olhar para tudo como parte de um processo de crescimento, algo se transforma dentro de nós

Aprender com a vida é permitir que cada experiência deixe uma marca de sabedoria

Frei Jaime Bettega

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