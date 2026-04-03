Bom Dia! Um amanhecer silencioso e reflexivo se apresenta diante de nós... Jesus sofreu a maior de todas as dores, unicamente por amor a nós... Ninguém havia ensinado o perdão como Ele ensinou: ‘Pai, perdoa-lhes eles são sabem o que fazem!’ Aprendamos a lição deste grande amor... Santa Sexta-Feira!

“Tudo na vida está lhe ensinado algo.” (@passarinhos_no_telhado).

Os dias reflexivos sempre foram bem vivenciados, pois sempre gostei de percorrer meu universo interior. Acontece que a vida se apresenta como uma grande escola, onde cada experiência carrega um ensinamento, ainda que nem sempre seja percebido de imediato.

Existem momentos de alegria que revelam gratidão, encontros que despertam afeto e situações que ampliam a capacidade de amar. Mas também há desafios, perdas e desencontros que, mesmo difíceis, trazem lições profundas sobre limites, escolhas e crescimento interior.

Nem tudo é compreendido no instante em que acontece. Muitas vezes, aquilo que hoje parece confuso ou doloroso só revela seu significado depois de um tempo, quando o olhar se torna mais amadurecido. O coração humano tende a separar o que gosta do que rejeita, como se apenas as experiências agradáveis tivessem valor.

No entanto, a vida ensina de muitas formas, e algumas das aprendizagens mais transformadoras nascem justamente das situações que gostaríamos de evitar. Deus se comunica também através dessas circunstâncias, conduzindo a alma por caminhos que fortalecem a fé, a paciência e a consciência.

Quando começamos a olhar para tudo como parte de um processo de crescimento, algo se transforma dentro de nós. A resistência diminui, a aceitação se amplia e o olhar se torna mais sensível ao que cada momento pode oferecer.

Isso não significa negar a dor ou romantizar dificuldades, mas reconhecer que existe um sentido sendo construído, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar com clareza. Aprender com a vida é permitir que cada experiência deixe uma marca de sabedoria, em vez de apenas passar sem significado.

E quando o coração se abre para essa compreensão, a existência deixa de ser uma sequência de acontecimentos e se torna um caminho vivo de transformação, onde tudo contribui, de alguma forma, para o amadurecimento da alma.