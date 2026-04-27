Bom Dia! Acordando aos poucos... Estamos iniciando a última semana de abril... O tempo cumpre o seu papel, que consiste em passar... Sejamos criativos em vivenciar o que não passa, o amor... Depois de esgotadas todas as possibilidades, sejamos decididos e persistentes... Feliz dia!

“Decidir também é um ato de coragem.” (Damaris Ester Dalmas).

Sempre fui decidido. Não por opção, mas por necessidade. O rumo da minha vida está intimamente ligado às decisões que tomei. Sou agradecido pelas pessoas que me aconselharam, que ouviram minhas ponderações, que contribuíram com sugestões.

Humildemente posso dizer que a coragem encontrou ressonância no dom da fé, que sempre me habitou. Decidir é um dos movimentos mais exigentes da vida, porque envolve assumir a própria história sem garantias completas.

Muitas vezes, o coração hesita diante das escolhas, não por falta de clareza, mas pelo medo das consequências que podem surgir. Existe uma tendência silenciosa de adiar decisões, como se o tempo pudesse resolver aquilo que exige posicionamento.

Permanecer indeciso parece mais confortável, como se evitasse o risco, mas também impede o avanço. Aos poucos, essa suspensão começa a pesar, criando uma sensação de estagnação que enfraquece a confiança interior. Deus nos concede liberdade, mas junto com ela nos chama à responsabilidade de escolher.

Não é uma exigência dura, mas um convite à maturidade. A coragem de decidir não nasce da ausência de medo, mas da disposição de caminhar mesmo sem ter todas as respostas. Quando o coração aceita esse movimento, algo começa a se transformar.

A vida deixa de ser expectativa e passa a ser construção. Os caminhos se revelam não antes, mas durante o percurso. Decidir é confiar que é possível lidar com o que vier, é acreditar que há força suficiente para sustentar as consequências das escolhas feitas com verdade.

Aos poucos, o medo perde espaço, e a consciência ganha firmeza. Não existe escolha perfeita, mas existe escolha coerente, aquela que respeita o que se é por dentro. E nesse gesto, a alma encontra direção, sentido e uma paz que não depende da certeza, mas da fidelidade ao próprio caminho.

Porque toda decisão feita com verdade também se torna um ato de fé, sustentado por Deus que acompanha cada passo dado com coragem. E nessa confiança, o caminho deixa de assustar e passa a revelar o sentido de seguir. E assim, cada escolha se transforma em construção de uma vida mais verdadeira.