Bom Dia! O amanhecer é sempre inspirador, pois nos coloca diante de um novo dia, que poderá ser repleto de oportunidades... Quem faz o dia somos nós... Então, sejamos criativos e esperançosos... Vejo tanta gente reclamando da vida, sem necessidade... Abençoados são os otimistas... Feliz dia!

Só existem trilhas na floresta porque nem toda semente vira árvore. @passarinhos_no_telhado

Encontro muitas pessoas insatisfeitas, pouco agradecidas, quase sempre lamentando da vida, sem perceber que há um universo de coisas boas acontecendo. Decididamente me tornei um assíduo defensor da esperança e do otimismo.

Em tudo há algo bom que faz a vida valer a pena. Afinal, a existência não é feita apenas de realizações completas. Há sonhos que não se concretizam, planos que se interrompem e expectativas que não encontram forma. À primeira vista, essas experiências podem ser percebidas como fracassos, como se algo tivesse sido perdido sem sentido.

No entanto, a vida guarda uma sabedoria que transforma aquilo que não floresceu em possibilidade de novos caminhos. Nem toda semente se torna árvore, mas isso não significa inutilidade. Muitas vezes, é justamente aquilo que não se realizou que abre espaço para outras direções, para percursos que antes não eram visíveis.

O coração humano precisa aprender a lidar com o que não acontece, com aquilo que não segue como foi imaginado. Deus atua também nessas pausas, nesses desvios e nessas aparentes interrupções. Ele conduz a vida por trilhas que nem sempre correspondem aos planos iniciais, mas que carregam um sentido profundo.

Quando olhamos com mais atenção, percebemos que muitos dos caminhos mais significativos surgiram de momentos em que algo não deu certo. A frustração inicial, aos poucos, se transforma em abertura. Aquilo que parecia fim revela-se como desvio necessário para um novo começo.

A maturidade espiritual nasce quando aceitamos que nem tudo precisa florescer da forma que desejamos para ter valor. Há beleza também no que não se concretiza, pois isso nos conduz a outros horizontes.

A vida não é apenas o que cresce, mas também o que se transforma em passagem. E nessas trilhas que surgem do inesperado, a alma descobre que o caminho continua, mesmo quando o plano original não se realiza.