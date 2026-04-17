Frei Jaime Bettega

Trilhas que se formam
Notícia

O coração humano precisa aprender a lidar com o que não acontece

A maturidade espiritual nasce quando aceitamos que nem tudo precisa florescer da forma que desejamos

Frei Jaime Bettega

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