Bom Dia! Acordando aos poucos... Fico pensando nas muitas coisas de cada dia... Ainda bem que a solidão não me habita, apesar de gostar de ficar sozinho, em alguns momentos... Conviver é uma arte bela, mas bem exigente... Sejamos criativos... Feliz dia!

“Nada do que dizem sobre você muda quem você é. Só o que você acredita.” (@passarinhos_no_telhado).

O autoconhecimento é uma tarefa intransferível. Não podemos nos desviar da grande pergunta: "Quem eu sou?" Cada um de nós deve ter segurança em relação à própria identidade.

Ao longo da vida, inevitavelmente nos deparamos com opiniões, julgamentos e interpretações que os outros fazem a nosso respeito. Algumas palavras encorajam, outras ferem, e há também aquelas que simplesmente não correspondem à realidade.

Se o coração não estiver firme, corre o risco de se perder nesse conjunto de vozes externas, tentando se moldar conforme aquilo que dizem. No entanto, a identidade verdadeira não nasce do olhar alheio, mas daquilo que cultivamos dentro de nós.

É no espaço interior que se forma a consciência de quem somos, com nossas virtudes, limites e possibilidades. Quando acreditamos em pensamentos que diminuem nosso valor, damos força a uma narrativa que não nos pertence. Por outro lado, quando reconhecemos com verdade aquilo que somos diante de Deus, algo se fortalece.

Ele nos conhece por inteiro, sem distorções, e nos sustenta com um amor que não depende da opinião dos outros. Essa certeza cria um alicerce firme. As palavras externas continuam existindo, mas já não têm o mesmo poder de abalar.

A maturidade espiritual convida a discernir o que deve ser acolhido e o que deve ser deixado passar. Nem toda crítica é verdade, assim como nem todo elogio define. O equilíbrio nasce quando o coração se ancora na própria consciência e naquilo que realmente acredita.

Aos poucos, a necessidade de aprovação diminui, e surge uma liberdade serena para ser quem se é, sem máscaras ou adaptações forçadas. Assim, o caminho se torna mais leve, porque já não é guiado pelas vozes de fora, mas pela verdade que habita dentro. E nessa verdade, a alma encontra estabilidade, confiança e paz para seguir adiante com autenticidade.