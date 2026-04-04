Bom Dia! Sábado Santo: Vigília Pascal... A vida venceu a morte, Cristo Ressuscitou... Feliz Páscoa... O amor sempre será vitorioso... A Ressurreição confirma: a morte não mata a vida... A finitude física não tem o poder de silenciar a alma... Fomos feitos para a eternidade... Feliz Ressurreição!

“Amor que renasce, recomeço que inspira e compaixão que transforma. Feliz Páscoa! Feliz passagem!” (@pensador).

Existem ciclos na vida que não se encerram apenas como fim, mas como oportunidade de renascimento. Aquilo que parecia perdido pode ganhar um novo significado quando o coração se abre para recomeçar. O amor, quando verdadeiro, não se esgota nas dificuldades.

Ele encontra caminhos para se renovar, para se fortalecer e para reaparecer com mais profundidade. Assim também acontece com a própria vida interior. Há momentos em que é preciso deixar para trás antigas dores, culpas e pesos que já não fazem sentido, permitindo que algo novo floresça dentro de nós.

A compaixão surge como um caminho essencial nesse processo. Ela nos ensina a olhar para a própria história e para a história dos outros com mais ternura, reconhecendo fragilidades sem endurecer o coração. Deus se revela justamente nesse movimento de transformação.

Ele não nos prende ao que fomos, mas nos convida continuamente a atravessar para uma vida mais plena, mais consciente e mais leve. A passagem não acontece apenas no exterior, mas principalmente dentro de nós. É uma travessia silenciosa, onde deixamos para trás aquilo que não constrói e acolhemos aquilo que nos aproxima do que é essencial.

Recomeçar exige coragem, mas também confiança de que a vida pode se renovar mesmo depois de momentos difíceis. Quando o coração aceita esse convite, algo se ilumina por dentro. O peso diminui, a esperança se fortalece e a caminhada ganha um novo sentido.

E nesse movimento de renascimento, a alma descobre que cada passagem carrega a promessa de uma vida que pode sempre recomeçar com mais amor, mais compaixão e mais verdade. Somos filhos da eternidade.

Um passo depois do outro: rumamos para o céu. A Festa da Páscoa é a certeza de que somos chamados para uma vida plena. De fato, a morte não mata a vida. Há muita vida depois da existência física. Um dia no céu iremos nos encontrar. Feliz Páscoa em família.