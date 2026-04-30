Bom Dia! O amanhecer chega e nos convida a abraçar este novo dia... Como é maravilhoso sentir a vida amanhecendo dentro de nós... A esperança sempre acompanhou meus passos... Sou grato por tudo o que tem dado certo... Até com os erros é possível aprender... Feliz dia, o último de abril!

“E entre as coisas que aprendi, ficou claro: amor não é para reter, é para fazer circular. Amor é para a gente trocar.” (Ana Jácomo).

São tantos gestos de amor que não fica difícil de concluir que a nossa essência é amar. Sou testemunha dos milagres do amor. Diferente do que muitos pensam, o mundo não está perdido. Acontecem mais coisas boas do que ruins.

Mas o amor não foi feito para ser guardado, como se pudesse permanecer intacto dentro de limites seguros. Ele nasce para circular, para alcançar, para transformar quem oferece e quem recebe. Quando tentamos reter o amor, movidos pelo medo de perder ou pela necessidade de controle, acabamos enfraquecendo aquilo que deveria nos fortalecer.

O amor precisa de movimento para existir plenamente. Deus nos ensina isso de forma constante, em sua presença que não se fecha, que não se limita, que não se economiza. Seu amor se derrama, alcança, sustenta e renova, sem exigir garantias.

Quando o coração compreende essa dinâmica, algo começa a se transformar na forma de se relacionar. Amar deixa de ser posse e passa a ser presença. Já não se trata de segurar, mas de oferecer com verdade. Não é sobre garantir retorno, mas sobre viver com inteireza aquilo que se sente.

Há uma liberdade profunda nesse movimento. O medo perde força, a entrega se torna mais leve e as relações ganham mais autenticidade. O amor não se esgota quando circula, ele se multiplica. Cada gesto de cuidado, cada palavra sincera, cada presença verdadeira alimenta esse fluxo que sustenta a vida.

E nesse movimento contínuo, o coração descobre que amar é participar de algo maior do que si mesmo. Porque o amor, quando vivido com verdade, não aprisiona, não limita, não prende. Ele expande, conecta e transforma.

E assim, a alma aprende que aquilo que é dado com amor nunca se perde, apenas se espalha, encontrando caminhos que muitas vezes não vemos, mas que continuam gerando vida. E nesse fluxo, a vida ganha sentido, porque tudo o que é verdadeiro continua a ecoar além do que se pode medir. E assim, o amor deixa de ser algo que se guarda e passa a ser algo que se vive plenamente.