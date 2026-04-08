Frei Jaime Bettega

Milagres no cotidiano
Notícia

Gratidão transforma rotina em momentos de significado e beleza

Muitas vezes, o milagre está exatamente naquilo que se repete, no que permanece, no que sustenta 

Frei Jaime Bettega

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