Frei Jaime Bettega

O respeito que escuta
Notícia

Estamos avançando na compreensão do que significa a diversidade

Cada pessoa carrega dentro de si experiências, memórias e sensibilidades que moldam a forma como sente e reage

Frei Jaime Bettega

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