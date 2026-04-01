Um novo dia e um novo mês estão diante de nós... Que abril seja de muitas realizações... Já no começo do mês temos a Páscoa, a festa da Ressurreição... O dia 1º de abril me transporta à infância: as brincadeiras advindas das mentiras... Quantas pegadinhas... Feliz dia e mês!

“Recomeçar não é voltar ao zero. É começar de novo, sabendo exatamente o que não se tolera mais.” (@passarinhos_no_telhado).

Em certos momentos da vida se faz necessário avaliar o caminho e, talvez, tomar outro rumo. Gosto de recomeçar, é algo que me motiva. Alguns formatos precisam ser substituídos, sem cair no comodismo. Se tem vida, deve ser dinâmica.

Mas recomeçar carrega, muitas vezes, a impressão de perda, como se tudo precisasse ser reconstruído do nada. No entanto, nenhum novo início acontece no vazio. Cada experiência vivida, cada acerto e cada erro deixam marcas que se transformam em sabedoria.

O que foi atravessado não se perde, torna-se parte do olhar mais atento que agora conduz os passos. Há uma maturidade silenciosa que nasce depois das quedas, das decepções e dos caminhos que não deram certo. Essa maturidade não endurece, mas esclarece.

Ela ajuda a reconhecer limites que antes não eram percebidos, a identificar situações que já não combinam com a verdade do coração e a estabelecer um novo modo de caminhar. Recomeçar, assim, deixa de ser um retorno e passa a ser um avanço mais consciente. Deus não nos conduz de volta ao ponto inicial, mas nos chama a seguir adiante com mais lucidez.

Ele transforma as experiências em aprendizado e abre possibilidades que antes não estavam claras. Há uma força especial em quem recomeça sabendo o que não aceita mais carregar. Essa clareza protege, orienta e sustenta novas escolhas.

O coração aprende a dizer não ao que fere e sim ao que constrói. Aos poucos, o caminho vai se desenhando com mais verdade, menos ilusões e mais autenticidade. O passado deixa de ser peso e se torna base. O novo não surge como ruptura total, mas como continuidade transformada.

E nesse movimento de reconstrução, a alma descobre que recomeçar é um ato de coragem que honra tudo o que foi vivido, ao mesmo tempo em que abre espaço para uma vida mais consciente, mais digna e mais alinhada com aquilo que realmente importa.