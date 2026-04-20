Bom Dia! Amanhece um novo dia e uma nova semana... Véspera de feriado: Tiradentes... A história é feita de muita doação e, às vezes, de amor mesclado com sangue... Nosso passado foi de muitas lutas... Sejamos agradecidos por todo o bem realizado... Façamos, hoje, a nossa parte... Feliz dia!

“Um problema começa a ter solução quando não conseguimos mais colocar a culpa nos outros.” (@passarinhos_no_telhado).

Convivemos com muitas pessoas que, por falta de humildade, sempre encontram outros culpados. Erramos e nem sempre reconhecemos. A ausência da humildade descaracteriza a vida e fragiliza as relações humanas.

Acontece que é mais fácil acreditar que as dificuldades da vida estão sempre nas atitudes dos outros, nas circunstâncias externas ou nos caminhos que não se abriram como desejávamos. Essa percepção traz um alívio momentâneo, pois desloca a responsabilidade e preserva a sensação de estar certo.

No entanto, esse mesmo movimento também mantém o coração preso, impedindo que a transformação aconteça de verdade. Enquanto a culpa permanece fora, a mudança não encontra espaço para começar. Existe uma coragem silenciosa em reconhecer a própria participação nos acontecimentos.

Não se trata de carregar pesos desnecessários ou assumir culpas que não pertencem, mas de perceber com honestidade aquilo que pode ser transformado dentro de si. Deus nos convida a esse olhar interior, não para acusar, mas para libertar.

Quando deixamos de nos defender constantemente e passamos a escutar com mais verdade, algo se reorganiza. A resistência diminui, a consciência se amplia e novas possibilidades começam a surgir. Assumir a própria parte é um passo essencial para qualquer mudança real.

É nesse momento que o problema deixa de ser apenas uma circunstância externa e passa a ser também uma oportunidade de crescimento. O coração se torna mais humilde, mais aberto e mais disposto a aprender.

Aos poucos, aquilo que parecia estagnado começa a se mover. A solução não surge de forma mágica, mas nasce desse novo posicionamento interior.

Quando a responsabilidade é acolhida com equilíbrio, sem culpa excessiva e sem negação, a vida encontra um caminho para se reorganizar. E nesse gesto de olhar para si com verdade, a alma descobre que a transformação começa exatamente no ponto onde deixamos de acusar e começamos a compreender.