A força de tentar todos os dias e não desistir

Bom Dia! Os dias seguem dentro da normalidade... Um a coisa é certa: o tempo passa... Envolvidos em tantas coisas, acabamos não desfrutando da gratuidade do tempo... Viver é muito bom mesmo... Que a gratidão seja o melhor e maior sentimento... Feliz dia!

“Nem todos os dias eu consigo. Mas todos os dias eu tento.” (@passarinhos_no_telhado).

As muitas e diferentes tentativas permitiram uma construção significativa: gosto da minha história de vida. Não tenho nada que desabone o esforço empreendido e as pessoas que estenderam a mão, enquanto eu caminhava em busca de um ideal, que só foi clareando com o passar dos dias.

Sem dúvida, a vida não se constrói apenas com conquistas visíveis, mas com a coragem silenciosa de não desistir. Existem dias em que o cansaço fala mais alto, em que as forças parecem insuficientes e o coração se vê diante de limites que não esperava encontrar.

Nesses momentos, é comum surgir a sensação de fracasso, como se não conseguir fosse sinônimo de não ser capaz. No entanto, há uma verdade profunda escondida na persistência diária. Tentar, mesmo quando não se alcança o resultado esperado, já é um gesto de força.

É um sinal de que algo dentro continua acreditando, mesmo em meio às dificuldades. Deus não mede a caminhada apenas pelos êxitos, mas pela disposição do coração em permanecer fiel ao próprio processo. Ele vê o esforço que ninguém percebe, a luta interna que não aparece, o passo pequeno que, ainda assim, é dado.

Cada tentativa carrega em si um aprendizado, uma maturidade que se constrói pouco a pouco. Nem todos os dias serão de conquista, e isso faz parte da condição humana. Há tempos de avanço e tempos de pausa, momentos de clareza e outros de incerteza.

O importante não é manter um ritmo perfeito, mas não abandonar o caminho. Quando o coração decide continuar tentando, mesmo com fragilidades, algo se fortalece por dentro. A autocompaixão cresce, a paciência se amplia e a fé encontra espaço para sustentar os passos.

Aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a se tornar mais próximo, não por insistência cega, mas por uma perseverança que respeita o próprio tempo. E nesse movimento contínuo de tentar, a alma descobre que a verdadeira vitória não está apenas em conseguir, mas em não desistir de si mesmo.