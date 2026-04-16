Bom Dia! Nossa principal ocupação: viver! Que saibamos dar um sentido à vida, seguindo o caminho da humildade e do amor... Os dias são únicos e repletos de oportunidades... Que não nos falte a necessária paciência e a alegria de viver um dia de cada vez... Feliz quinta-feira!

Quando eu saí em direção ao portão que me levava à liberdade, eu sabia que, se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. NELSON MANDELA

Alguns sentimentos insistem em permanecer conosco, mas não podemos simplesmente aceitar e nos acomodar. Amargura e ódio impedem o processo de humanização, além de causar uma profunda tristeza. Fomos feitos para a paz e para o amor.

Porém, o coração humano pode carregar dentro de si pesos invisíveis que limitam a liberdade de viver com plenitude. A dor vivida, as injustiças sofridas e as feridas não cicatrizadas muitas vezes se transformam em sentimentos que parecem justificar sua permanência.

A amargura se instala como uma defesa silenciosa, enquanto o ressentimento tenta proteger aquilo que foi ferido. No entanto, aquilo que parece proteção pode, aos poucos, se tornar prisão. Permanecer preso a esses sentimentos mantém viva a dor, mesmo quando a situação já ficou para trás.

A liberdade verdadeira não acontece apenas quando as circunstâncias mudam, mas quando o interior encontra espaço para se desprender do que o aprisiona. Deus nos convida a esse movimento de libertação.

Ele não ignora a dor, mas oferece um caminho para que ela não defina o destino. Soltar o ódio não é negar o que aconteceu, mas escolher não carregar para sempre aquilo que impede o coração de respirar. Esse processo exige coragem, porque implica abrir mão de uma parte que parecia necessária para se proteger.

No entanto, é justamente nesse gesto que a vida começa a se renovar. Quando deixamos para trás aquilo que nos prende, abrimos espaço para a paz. O interior se torna mais leve, e a caminhada ganha um novo sentido.

A liberdade deixa de ser apenas uma ideia distante e se torna uma experiência concreta, vivida no silêncio de um coração que já não carrega correntes invisíveis. E nesse estado de leveza, a alma descobre que a verdadeira libertação não está em mudar o passado, mas em escolher não ser mais prisioneira dele.