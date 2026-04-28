Bom Dia! O sono restaura as forças e nos deixa novamente em forma... Carregamos um mundo de coisas dentro de nós... Os pensamentos se multiplicam e os sentimentos nem sempre podem ser explicados... Viver é algo mágico, quando temos clareza quanto ao nosso propósito... Feliz dia!

“Que a vida te surpreenda com aquilo que você nunca pediu em voz alta, mas sempre sonhou em silêncio.” (@camposde.margaridas).

A vida surpreende quando realizamos tudo o que nos compete. A nossa parte não pode ser terceirizada. Sempre fui um sonhador de mangas arregaçadas e com pés firmes no chão da vida.

Existem sonhos que não encontram palavras, mas permanecem vivos no silêncio do coração. São desejos que não se anunciam, não porque sejam fracos, mas porque são profundos demais para serem expostos com facilidade.

Muitas vezes, eles são guardados por cuidado, por medo ou simplesmente porque ainda estão amadurecendo dentro de nós. Ainda assim, continuam presentes, discretos, mas insistentes. Deus conhece esses sonhos antes mesmo que sejam formulados em pensamento claro.

Ele escuta aquilo que sentimos, mesmo quando não sabemos explicar. Há uma delicadeza nesse encontro entre o que carregamos em silêncio e o que a vida nos oferece ao longo do caminho. Nem sempre percebemos, mas muitos dos movimentos da vida já são respostas a esses desejos interiores.

Nem sempre da forma que imaginamos, nem no tempo que gostaríamos, mas de uma maneira que faz sentido quando olhamos com mais atenção. Aos poucos, aquilo que parecia distante começa a se aproximar, não como resultado de controle, mas como expressão de um cuidado maior.

Quando o coração permanece aberto, algo se alinha por dentro. O que era apenas sonho começa a ganhar forma, não como imposição, mas como amadurecimento. E nesse processo, a alma aprende a confiar. Aprende que nem tudo precisa ser dito para ser ouvido, nem tudo precisa ser pedido para ser acolhido.

Há sonhos que crescem no silêncio porque ali encontram espaço para se fortalecer. E quando finalmente se revelam, mostram que nunca estiveram esquecidos, apenas estavam sendo preparados.

E nesse encontro entre o invisível e o vivido, o coração reconhece que a vida, quando acolhida com fé, sempre encontra um caminho para surpreender com aquilo que já habitava dentro. E nessa surpresa, a alma encontra confirmação de que nunca caminhou sozinha.