Bom Dia! A vida é para ser vivida, mas precisa também ser pensada... Tenho pensado muito em duas questões: o propósito e o legado... Creio que todos deveriam pensar no seu propósito e do seu legado... Precisamos deixar marcas de alegria e de amor, enquanto passamos por este mundo... Feliz dia!

“O universo responde ao movimento, não à espera.” (@passarinhos_no_telhado).

O movimento define a vida. Me vejo em movimento, mesmo quando estou parado fisicamente. Vejo tanta gente acomodada, sem sonhos e numa inércia sem tamanho. Não foi para isso que recebemos o dom da vida.

Além das minhas caminhadas diárias procuro estar por dentro do movimento do mundo e das buscas existenciais. Acontece que existe dentro de cada pessoa um impulso silencioso que convida ao avanço, mesmo quando não há garantias claras do que virá. Muitas vezes, porém, o medo paralisa, criando a ilusão de que é preciso ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo.

Assim, o coração permanece em estado de espera, adiando decisões, acumulando intenções que nunca se concretizam. No entanto, a vida não se revela completamente a quem apenas observa de longe. Ela se manifesta no caminhar, no risco assumido com consciência, na coragem de sair do lugar conhecido.

Deus não nos chama à imobilidade, mas a uma confiança que se expressa em atitude. O movimento não precisa ser grandioso para ser verdadeiro. Pequenos passos já são suficientes para romper a inércia e abrir novos caminhos. Quando nos dispomos a agir, algo começa a se reorganizar ao nosso redor e dentro de nós.

As oportunidades surgem, as respostas aparecem aos poucos e o caminho se torna mais visível. A espera passiva muitas vezes alimenta a dúvida, enquanto o movimento alimenta a fé. Não se trata de agir com impulsividade, mas de reconhecer o momento de sair da paralisia e confiar no processo.

A vida responde a quem se coloca em caminhada, porque é no percurso que as possibilidades se revelam. Permanecer imóvel por medo de errar pode impedir descobertas importantes.

Já o passo dado com sinceridade, mesmo que imperfeito, carrega em si a força do aprendizado. E assim, ao escolher avançar, o coração descobre que o caminho não se constrói antes, mas durante a própria travessia.