Frei Jaime Bettega

A dor que tem valor
Notícia

A dor que nasce do amor não é vazia, ela carrega sentido, memória e verdade

 Aos poucos, o coração compreende que sentir não é um risco a ser evitado, mas uma graça a ser acolhida com respeito

Frei Jaime Bettega

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