Bom Dia! Os dias passam e a vida vai acontecendo... Ainda bem que o propósito está bem evidenciado... É imprescindível saber o que viemos fazer neste mundo... Nossa passagem por aqui não pode ser em vão... Sejamos capazes de deixar as marcas do bem e da paz... Feliz dia!

“Se a dor é de amor, agradeça. Agradeça, inclusive, as lágrimas. Agradeça o sentir. O sentir-se humano. Capaz de tanto oferecer, mesmo quando o outro não consegue receber.” (Gabriel Chalita).

O sofrimento humano é um mistério. Todos procuram se afastar ou negar a dor presente na caminhada existencial. No entanto, ninguém passa por este mundo sem sofrer. Penso que não se deve buscar o sofrimento, mas se ele se apresentar, algo proveitoso é possível abstrair. Sim, amar é um dos movimentos mais profundos da existência humana, e exatamente por isso também é um dos mais vulneráveis.

Quando o coração se abre, ele não escolhe apenas a alegria, mas aceita também a possibilidade da dor, do desencontro e da ausência. Ainda assim, há uma grandeza silenciosa nesse processo que muitas vezes não é compreendida. A dor que nasce do amor não é vazia, ela carrega sentido, memória e verdade.

Ela revela que houve entrega, que houve presença, que houve vida acontecendo de forma sincera e inteira. Deus nos criou com essa capacidade de sentir profundamente, de nos envolver sem garantias, de oferecer o que temos de mais verdadeiro mesmo sem saber como será recebido.

As lágrimas, nesse contexto, não são sinal de fraqueza, mas expressão de um coração que não se fechou diante da experiência de amar. Um coração que permaneceu sensível, disponível, humano. Quando conseguimos olhar para essa dor com gratidão, algo começa a se transformar dentro de nós.

Ela deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser reconhecimento de uma vivência que nos expandiu. Amar, mesmo quando não há retorno, continua sendo um gesto de grandeza espiritual. O valor do amor não está na resposta que recebemos, mas na verdade com que ele foi vivido.

Aos poucos, o coração compreende que sentir não é um risco a ser evitado, mas uma graça a ser acolhida com respeito. Porque é no sentir que nos tornamos humanos, e é nessa humanidade que Deus se manifesta de forma mais profunda.