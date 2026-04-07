A coragem de buscar espaços onde a essência pode florescer

Bom Dia! Muitos pensamentos e incontáveis sentimentos... A vida é feita da grandiosidade de tudo o que sentimos... Nem sempre as palavras conseguem expressar o que vai nas profundezas do ser... Somos portadores de uma capacidade muito grande, mas, às vezes, nos perdemos em pequenos detalhes que não acrescentam nada a mais... Que as alegrias da Páscoa continuem... Feliz dia!

“É preciso saber onde você cabe e onde você se aperta para caber.” (@passarinhos_no_telhado).

Sou grato pelo dom da sensibilidade que habita em mim. Com ela entrelaço pertencimentos e, também, percebo onde as coisas não fluem. Há tempo comecei a ser seletivo: muitas coisas acrescentam vida e outras roubam a minha paz interior. Em lugares ‘muito apertados’ procuro não me demorar.

Ao longo da vida, nos encontramos em diferentes ambientes, relações e situações que nos convidam a permanecer ou a partir. Nem sempre é fácil perceber, de imediato, onde estamos sendo verdadeiramente acolhidos e onde estamos apenas nos adaptando para não perder um lugar.

Existe uma sutileza nesse discernimento, pois muitas vezes o desejo de pertencer nos leva a diminuir partes de nós mesmos, a silenciar sentimentos e a ajustar comportamentos para sermos aceitos. Aos poucos, porém, o interior começa a sentir um desconforto difícil de ignorar. Não é falta de esforço, mas excesso de renúncia do que somos.

Deus não nos criou para viver apertados dentro de relações ou contextos que exigem a perda da própria essência. Ele nos chama a viver com dignidade, em espaços onde a presença pode ser inteira, onde não é necessário esconder a verdade do coração. Isso não significa que tudo será sempre fácil ou perfeito, mas há uma diferença profunda entre crescer em um ambiente desafiador e se anular para permanecer nele.

Quando estamos no lugar certo, mesmo diante de dificuldades, existe uma sensação de coerência interior, uma paz que sustenta os passos. Já quando precisamos constantemente nos moldar para caber, algo se desgasta por dentro.

A maturidade espiritual convida a reconhecer esses sinais e a respeitá-los. Nem todo espaço que insistimos em ocupar é realmente nosso. Às vezes, é preciso coragem para sair, para buscar aquilo que acolhe sem exigir diminuição. E nesse movimento de fidelidade a si mesmo, a alma encontra liberdade. Descobre que pertencer não é se ajustar até desaparecer, mas ser recebido com verdade. E quando isso acontece, o coração finalmente descansa, porque já não precisa se apertar para existir.