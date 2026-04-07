Frei Jaime Bettega

O lugar do pertencimento
Notícia

A coragem de buscar espaços onde a essência pode florescer

Deus não nos criou para viver apertados dentro de relações ou contextos que exigem a perda da própria essência

Frei Jaime Bettega

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