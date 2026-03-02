Frei Jaime Bettega

Feliz dia! 
Notícia

Viver é aceitar que nada está completamente pronto dentro de nós

Cada encontro, cada desencontro, cada alegria e cada contrariedade carregam uma lição escondida, esperando apenas um coração atento

Frei Jaime Bettega

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