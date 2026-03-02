Bom Dia! Acordando com gratidão e disposição... Teremos pela frente um novo dia, uma nova semana e um novo mês... Que o mês de março seja de muita paz e que a normalidade dos compromissos nos alcance a necessária serenidade... Sejamos dedicados e pacientes... Não nos esqueçamos: a paciência tudo alcança... Feliz dia!

“A vida é uma aprendizagem diária. Afasto-me do caos e sigo um simples pensamento: quanto mais simples, melhor.” (José Saramago).

A simplicidade faz parte da minha existência. Sou grato por ter nascido numa família muito simples. A simplicidade me encanta e me mostra o sentido do viver. A simplicidade, sem dúvida, é a mais bela versão da vida. Viver é aceitar que nada está completamente pronto dentro de nós. Cada encontro, cada desencontro, cada alegria e cada contrariedade carregam uma lição escondida, esperando apenas um coração atento.

Quando a mente se enche de ruídos e exigências, perde-se a delicadeza do aprendizado que acontece nos pequenos gestos. O excesso confunde, cansa, dispersa. A simplicidade, ao contrário, organiza o interior e devolve ao espírito a capacidade de perceber o essencial. Não se trata de abandonar responsabilidades, mas de compreender que nem tudo merece o mesmo peso. Há batalhas que não precisam ser travadas e palavras que não precisam ser ditas.

A maturidade espiritual ensina a escolher o que alimenta e a deixar partir o que apenas agita. Aprender diariamente é também desaprender expectativas irreais, comparações inúteis e a necessidade constante de provar algo ao mundo. Quando o coração decide afastar-se do caos, começa a escutar melhor a própria consciência e a presença suave de Deus que orienta sem impor.

O simples não é pobre, é profundo. Ele nos recorda que a felicidade costuma morar nas coisas despretensiosas, na conversa sincera, no trabalho feito com dedicação, no descanso que respeita os limites do corpo e da alma. Quanto mais leve se torna o interior, mais espaço há para a gratidão e para a paz.

A vida continua trazendo desafios, mas já não encontra um espírito desordenado, e sim um coração que aprendeu a caminhar com menos peso e mais confiança. No fim, a verdadeira aprendizagem não acumula complicações, ela purifica o olhar e revela que o essencial sempre esteve mais perto do que imaginávamos.