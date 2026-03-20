Bom Dia! Muitos pensamentos e incontáveis sentimentos... Os dias passam, a vida também... Deixamos marcas, de acordo com a intensidade do nosso amor... Vivemos num mundo que está longe de ser o que deveria ser... Mas não percamos a esperança, pois amanhã será um novo dia... Feliz sexta-feira!

“Mesmo que você não tenha certeza do que você quer, lembre-se diariamente do que você não quer para a sua vida e persista no seu objetivo.” (@camposde.margaridas).

Cresci num ambiente onde as coisas deveriam ser claras, começando pela distinção entre certo e errado. Quando temos clareza, a vida deslancha naturalmente. Porém, a vida nem sempre oferece respostas claras sobre todos os caminhos que devemos seguir. Existem fases em que o coração caminha mais pela intuição do que pela certeza, procurando sinais que ajudem a compreender o próprio destino.

Essa aparente indefinição pode gerar inquietação, como se fosse necessário ter tudo perfeitamente resolvido para continuar avançando. No entanto, o discernimento muitas vezes começa por outro lugar. Antes de reconhecer com precisão o que desejamos construir, aprendemos a identificar aquilo que não queremos repetir ou carregar.

A experiência vai revelando limites, mostrando situações que já não combinam com a verdade do coração. Esse reconhecimento não é confusão, mas amadurecimento. Quando algo dentro de nós percebe que certos caminhos já não servem, nasce uma orientação silenciosa que aponta para novas direções.

Deus fala muitas vezes por esse tipo de consciência interior. Ele ilumina a percepção para que possamos distinguir o que alimenta a vida do que apenas desgasta o espírito. Assim, mesmo sem um mapa completamente definido, o caminhar continua possível.

Cada passo dado com honestidade aproxima o coração de uma existência mais coerente. Persistir no propósito não significa possuir todas as respostas, mas manter viva a decisão de buscar aquilo que faz a alma crescer.

Ao recordar aquilo que não desejamos mais permitir em nossa história, fortalecemos o compromisso com um caminho mais digno e verdadeiro. Aos poucos, a neblina se dissipa e o horizonte se torna mais visível.

A clareza chega de forma serena, como quem se revela no tempo certo.E nesse processo paciente de escuta e fidelidade interior, a alma descobre que o caminho se constrói enquanto seguimos caminhando. Então, em frente.