Frei Jaime Bettega

Onde a vida acontece
Notícia

Quando não habitamos o presente, perdemos a oportunidade de dar sentido ao que estamos vivendo

O agora deixa de ser um intervalo e passa a ser um espaço sagrado onde tudo acontece

Frei Jaime Bettega

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