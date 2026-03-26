Bom Dia! A claridade é anúncio de um novo dia... Estejamos abertos para acolher esse presente maravilhoso que Deus generosamente nos alcança... Os compromissos são muitos, mas Ele nunca nos abandona... Vivamos com esperança... Feliz dia!

“Olhe para si com a mesma compaixão que você ofereceria a alguém que ama.” (@passarinhos_no_telhado).

A constatação atinge a maioria: não exercitamos assiduamente o autocuidado. A compaixão não serve somente em relação aos outros. Precisamos ser compassivos também conosco e com a diversidades de situações e sentimentos que nos invade cotidianamente.

Acontece que aprendemos desde cedo a estender compreensão, paciência e carinho àqueles que amamos. Quando alguém próximo falha, procuramos entender suas limitações, acolher suas fragilidades e oferecer palavras que confortam.

No entanto, ao olhar para nós mesmos, muitas vezes adotamos uma postura dura, exigente e implacável. Cobramos perfeição, revivemos erros e nos julgamos com uma severidade que não aplicaríamos a ninguém. Esse desequilíbrio interior gera um cansaço profundo, porque viver sob constante acusação impede que a alma respire.

A compaixão por si mesmo não é indulgência nem fuga da responsabilidade. É reconhecer a própria humanidade, aceitar que existem limites, quedas e processos em andamento. Deus nos olha com essa ternura. Ele conhece nossas imperfeições e ainda assim nos sustenta com amor paciente.

Quando permitimos que esse olhar divino nos alcance, algo começa a mudar. A auto cobrança excessiva dá lugar a uma consciência mais serena, capaz de aprender sem se destruir. A voz interior deixa de ser acusadora e se torna orientadora. Crescer não exige dureza constante, mas verdade acompanhada de misericórdia.

Ao tratar a si mesmo com a mesma gentileza que ofereceria a alguém querido, o coração encontra equilíbrio. Erros passam a ser compreendidos como parte do caminho e não como definição de quem somos. A caminhada se torna mais leve, porque já não é sustentada pelo peso da culpa, mas pela força da aprendizagem.

E nesse espaço de acolhimento interior, a alma descobre que a compaixão não é apenas um gesto voltado ao outro, mas também um caminho essencial para viver com mais paz e inteireza.