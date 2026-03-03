Bom Dia! Acordando aos poucos e pensando em muitas coisas... A vida é o nosso tesouro: todo cuidado é pouco... O melhor jeito de viver é amar a vida... São tantas coisas para um tempo limitado... Ainda bem que, no final, tudo dá certo... Feliz dia!

“Perdoe a si mesmo pelas escolhas que fez quando não sabia que havia caminhos melhores.” (@passarinhos_no_telhado).

Olhar para trás e avaliar as decisões tomadas é algo que todos deveriam fazer. Afinal, não só vivemos, mas também construímos uma história e deixamos um legado. Com certeza, algumas coisas poderiam ter recebido outro encaminhamento. O segredo é dar o melhor de si com o entendimento do respectivo momento.

Carregamos dentro de nós versões antigas que tomaram decisões com os recursos que possuíam naquele momento. Muitas vezes olhamos para trás com o olhar de quem já amadureceu e julgamos com severidade aquilo que foi feito em meio à insegurança, à falta de experiência ou à dor. Esquecemos que ninguém escolhe no escuro por maldade consigo mesmo, mas por limite de visão.

A consciência cresce aos poucos, como a luz da aurora que não invade de uma vez, mas vai revelando as formas com suavidade. Perdoar a si mesmo é reconhecer que houve ignorância, medo ou fragilidade, mas também houve intenção de sobreviver, de amar, de acertar dentro do que era possível.

A culpa prolongada não reescreve o passado, apenas aprisiona o presente. Já a misericórdia interior abre espaço para que a aprendizagem floresça. Deus não nos olha com a dureza com que nos julgamos. Seu olhar é de compreensão profunda, como quem sabe exatamente o que se passava no coração em cada escolha feita. Quando acolhemos essa compaixão, algo se reorganiza por dentro.

O erro deixa de ser identidade e passa a ser etapa. O arrependimento deixa de ser peso e se transforma em sabedoria. Caminhos melhores aparecem porque agora há mais clareza, mais humildade e mais verdade.

Crescer é aceitar que o passado foi a escola que nos trouxe até aqui. Não somos a soma das quedas, mas a soma das vezes que decidimos continuar. E ao abraçar a própria história com ternura, a alma encontra liberdade para seguir adiante, mais leve, mais consciente e mais inteira.