Frei Jaime Bettega

Valor que vem de dentro
Notícia

O silêncio deixa de ser ameaça e se torna espaço de crescimento

A verdadeira confiança floresce quando sabemos que estamos sendo fiéis ao que acreditamos

Frei Jaime Bettega

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