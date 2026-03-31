É o último dia de março... Somente gratidão por tudo o que foi possível ser feito nestes 31 dias... Estamos na Semana Santa: um tempo propício para a conversão... Nos passos de Jesus encontramos a direção do nosso caminhar... Feliz dia!

“O poder das palavras é real. Você está programando a sua vida com o que diz todos os dias.” (@passarinhos_no_telhado).

Um dia, quem sabe, as pessoas usarão as palavras de forma elegante. Todas as palavras são mágicas, mas é necessário saber o momento certo. Algumas palavras, dependendo da situação, nunca deveriam ser pronunciadas. Particularmente, tenho exercitado um intenso cuidado nas palavras que uso. Afinal, a paz depende também das palavras que pronunciamos.

A palavra é uma força silenciosa que atravessa o tempo e se instala no interior. Aquilo que repetimos diariamente, seja em voz alta ou nos pensamentos mais íntimos, vai moldando a maneira como enxergamos a vida e a nós mesmos. Muitas vezes não percebemos, mas carregamos discursos internos que enfraquecem, limitam e diminuem o próprio valor.

Frases repetidas sem cuidado se transformam em crenças, e essas crenças influenciam escolhas, atitudes e caminhos. Por outro lado, quando a palavra nasce de um lugar mais consciente, ela se torna fonte de construção e esperança. Não se trata de negar as dificuldades ou de criar uma realidade ilusória, mas de escolher com responsabilidade aquilo que alimenta o coração.

Deus criou o mundo pela palavra, e há algo desse mistério também em nós. O que dizemos carrega intenção, energia e direção. Uma palavra de encorajamento pode sustentar alguém em um momento difícil. Uma palavra de dureza pode marcar profundamente.

O mesmo acontece no diálogo interior. Quando nos tratamos com respeito, quando reconhecemos nossas possibilidades e limites com verdade, criamos um ambiente interno mais saudável. A vida começa a responder a essa postura.

Aos poucos, aquilo que parecia distante se torna possível, não por mágica, mas porque o coração passa a caminhar com mais confiança e clareza. Vigiar as palavras é também cuidar do próprio destino. É compreender que cada expressão carrega uma semente.