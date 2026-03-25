Bom Dia! A vida é, sem dúvida, um dom maravilhoso... Sejamos agradecidos... Hoje é a festa da Anunciação: o anjo Gabriel anuncia que Maria será a Mãe do Redentor... Daqui 9 meses será Natal... Que o sim de Maria possa inspirar os nossos dias... Abençoada quarta-feira!

“Equilíbrio não é algo que você encontra, é algo que você cria.” (@passarinhos_no_telhado).

A busca pelo equilíbrio é algo muito presente em meu cotidiano. Não se trata de uma escolha, mas de um jeito simples e transparente de viver. É uma construção individual com a ajuda do coletivo. Mas, muitas vezes, imaginamos o equilíbrio como um estado perfeito, onde tudo está resolvido e nenhuma inquietação nos alcança.

No entanto, a vida real se apresenta com desafios, mudanças e imprevistos que constantemente pedem ajustes. Esperar que tudo se organize sozinho é ignorar a responsabilidade que temos sobre a forma como conduzimos nossos passos. O equilíbrio não é ausência de conflitos, mas a capacidade de atravessá-los sem perder o centro.

Ele se constrói nas pequenas decisões, na forma como reagimos às situações, na maneira como cuidamos do próprio interior. Há dias em que será preciso desacelerar, outros em que será necessário avançar com coragem. Há momentos de silêncio e outros de ação. Saber discernir cada um desses movimentos é parte desse processo contínuo de construção.

Deus nos oferece a sabedoria necessária, mas cabe a nós acolher essa orientação com consciência. O equilíbrio nasce quando aprendemos a escutar o coração e também a respeitar nossos limites. Ele se fortalece quando deixamos de buscar perfeição e passamos a buscar coerência. Nem sempre acertaremos, e isso também faz parte do caminho. O importante é não abandonar esse compromisso de retorno ao centro, de realinhamento constante.

Quando o interior encontra esse ponto de estabilidade, mesmo que imperfeito, algo se transforma na forma de viver. As dificuldades continuam existindo, mas já não nos desorganizam da mesma maneira. O olhar se torna mais sereno, as escolhas mais conscientes e o coração mais firme.

Assim, o equilíbrio deixa de ser uma busca distante e se torna uma construção viva, sustentada pela presença, pela fé e pela disposição de seguir ajustando a própria caminhada com humildade e verdade.