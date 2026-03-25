Frei Jaime Bettega

Construção diária
Notícia

O equilíbrio nasce quando aprendemos a escutar o coração e também a respeitar nossos limites

Deus nos oferece a sabedoria necessária, mas cabe a nós acolher essa orientação com consciência

Frei Jaime Bettega

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