Bom Dia! Enquanto o dia vai amanhecendo, os pensamentos alcançam a realidade... Somos a soma de muitos movimentos e do entrelaçamento de infinitos sentimentos... O nosso sentir é grandioso e eloquente... Vibremos com o maravilhoso dom que é a vida... Feliz dia!

“Às vezes, o perdão mais difícil não é aquele que damos aos outros, mas sim aquele que devemos dar a nós mesmos.” (@passarinhos_no_telhado).

O passado, quando não resolvido, passa a ocupar a maior parte do nosso presente. Deixar o passado no passado é uma tarefa árdua, mas necessária para que a libertação aconteça.

O autoperdão é um medicamento saudável, pois promove a paz no coração. Sim, dentro de cada pessoa existe uma memória silenciosa das próprias falhas, decisões equivocadas e caminhos que poderiam ter sido diferentes.

Muitas vezes, essas lembranças permanecem vivas não como aprendizado, mas como acusação constante. O coração revisita o passado tentando encontrar uma forma de corrigir o que já não pode ser mudado, e nesse movimento acaba se aprisionando. Perdoar a si mesmo exige uma coragem profunda, porque implica olhar para a própria história com verdade, mas também com misericórdia.

Não se trata de ignorar erros, mas de compreender que eles fazem parte de um processo humano de crescimento. Deus não nos mantém presos ao que fomos. Seu olhar é sempre um convite ao recomeço, à reconstrução, à possibilidade de seguir adiante com mais consciência.

No entanto, muitas vezes resistimos a esse convite e insistimos em carregar pesos que já poderiam ter sido deixados para trás. A culpa prolongada não transforma o passado, apenas impede que o presente floresça. Quando o coração decide acolher a própria imperfeição com humildade, algo começa a se reorganizar.

O erro deixa de ser um lugar de permanência e passa a ser um ponto de passagem. A dor se transforma em sabedoria e a experiência em crescimento. Perdoar a si mesmo é um ato de amor que devolve à alma a liberdade de viver com mais leveza.

Não significa esquecer o que aconteceu, mas dar um novo significado ao que foi vivido. Assim, a caminhada se torna mais verdadeira, porque já não é sustentada pela culpa, mas pela consciência de que sempre é possível recomeçar. E nesse recomeço silencioso, o coração encontra uma paz que nasce da reconciliação consigo mesmo.