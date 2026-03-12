Frei Jaime Bettega

Dignidade do coração
Notícia

O amor verdadeiro não se constrói a partir da carência

O medo de perder faz com que suportemos ausências, silêncios frios e gestos que pouco expressam cuidado

Frei Jaime Bettega

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