Bom Dia! A vida é a maior ocupação diária... Vivemos num universo de exigências, mudanças e cobranças... Ainda bem que a espiritualidade nos capacita para mantermos a serenidade e o bom senso... Que a gratidão seja a inspiração e a oração de cada dia... Feliz dia!

“Nada que você precise mendigar é digno de estar na sua vida.” (@passarinhos_no_telhado).

Comecei muito cedo a construção da minha autonomia, pois saí de casa e fui obrigado a dar conta do autosustento. A determinação permitiu avanços e consideráveis escolhas. As exigências foram enormes, mas nunca precisei mendigar reconhecimento e afeto.

Acontece que sempre compreendi que o coração humano nasceu para viver relações marcadas por respeito, reciprocidade e presença sincera. Quando um vínculo exige súplicas constantes por atenção, consideração ou carinho, algo essencial se perde pelo caminho. Não é saudável precisar implorar pelo que deveria brotar espontaneamente.

O amor verdadeiro não se constrói a partir da carência que pede migalhas, mas da liberdade de quem escolhe permanecer. Muitas vezes permanecemos em situações que nos diminuem porque tememos o vazio que poderia surgir ao partir.

O medo de perder faz com que suportemos ausências, silêncios frios e gestos que pouco expressam cuidado. Aos poucos, porém, o espírito começa a sentir o peso dessa falta de reciprocidade. A dignidade interior pede mais do que simples permanência; ela pede reconhecimento do próprio valor.

Deus não nos criou para viver na condição de quem implora por afeto ou por respeito. Ele nos formou com uma dignidade profunda que não depende da validação instável dos outros. Quando compreendemos isso, nasce uma coragem tranquila para rever caminhos e limites.

Não se trata de orgulho ou dureza, mas de amor próprio iluminado pela consciência de que merecemos relações verdadeiras. Aquilo que precisa ser arrancado com insistência perde sua beleza, porque o que é autêntico se oferece com naturalidade.

O coração amadurece quando aprende a distinguir entre insistência saudável e insistência que apenas prolonga um desgaste silencioso. Ao escolher permanecer apenas onde há espaço para a própria presença ser acolhida, a alma reencontra leveza.

E nessa leveza serena, descobre que viver com dignidade é permitir que apenas aquilo que floresce com verdade habite o interior e a caminhada.