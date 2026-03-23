Frei Jaime Bettega

Que a semana seja de gratidão
Notícia

Movidos pela pressa, quase sempre perdemos a oportunidade de desfrutar o momento presente

Quanto mais tentamos controlar, mais percebemos que certas realidades seguem um ritmo que não depende apenas de nós

Frei Jaime Bettega

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