Bom dia! Um novo dia e uma nova semana se unem para nos ofertar um tempo favorável... Que a semana seja de gratidão, pois estamos vivos e somos capazes de muitas realizações. O mês de março já vai adiantado, a Páscoa se aproxima. Que o céu derrame muitas bênçãos sobre a terra... Feliz semana!

"Há coisas que só se resolvem com fé e calma.” (@camposde.margaridas).

Movidos pela pressa, quase sempre perdemos a oportunidade de desfrutar o momento presente. Algumas coisas não acontecem de acordo com o nosso tempo, a pressa está nos adoecendo. Acontece que o coração humano costuma buscar soluções rápidas para tudo aquilo que provoca inquietação. Diante de problemas, a mente se agita tentando encontrar respostas imediatas, caminhos claros e garantias de que tudo ficará bem. No entanto, existem momentos em que nenhum esforço apressado consegue alterar o curso dos acontecimentos.

Quanto mais tentamos controlar, mais percebemos que certas realidades seguem um ritmo que não depende apenas de nós. Nessas circunstâncias, a vida convida a uma atitude diferente: confiar e aquietar. A fé surge como um espaço interior onde a esperança encontra abrigo mesmo quando as respostas ainda não apareceram. Ela não elimina a dificuldade, mas sustenta o coração enquanto o processo continua acontecendo.

A calma, por sua vez, é a capacidade de permanecer firme sem permitir que a ansiedade governe os passos. Quando fé e calma caminham juntas, algo se transforma na maneira de enfrentar os desafios. A mente deixa de lutar contra aquilo que ainda está em amadurecimento e o espírito aprende a esperar com dignidade. Deus trabalha muitas vezes nesse silêncio que não vemos. Ele organiza circunstâncias, prepara encontros, fortalece o interior de quem confia. Há respostas que nascem lentamente, como sementes que precisam do tempo certo para romper a terra.

A pressa poderia arrancá-las antes de se tornarem fortes. Por isso, a serenidade se torna uma forma de sabedoria. Ao confiar que o cuidado divino continua atuando mesmo quando não percebemos, o coração encontra descanso. A solução pode não chegar de imediato, mas a paz já começa a florescer dentro de quem aprende a permanecer com fé e calma diante do mistério da vida.