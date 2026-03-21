Bom Dia! O sábado é sempre bem-vindo... Que este dia seja agradável e sereno... A vida é o nosso bem maior... Que o cuidado seja o nosso jeito de viver e de conviver... Os cenários do mundo não andam muito bem, mas a vida que está em cada um de nós pede continuidade... Feliz dia!

“Cuidar da saúde mental é aprender a voltar para si, escutar o corpo, dar lugar às emoções e desacelerar sem culpa.” (@passarinhos_no_telhado).

São necessários muitos anos para tomar consciência de que o autocuidado é algo que deve ser assumido por nós mesmos. O próprio exercício físico está sendo considerado parte importante da medicação. O estilo de vida é capaz de estabelecer a normalidade da vida. Em meio às exigências da vida, muitas vezes nos acostumamos a seguir adiante sem prestar atenção ao que acontece dentro de nós.

O corpo envia sinais, as emoções pedem espaço e a mente procura descanso, mas aprendemos a ignorar esses chamados em nome da produtividade ou das expectativas externas. Aos poucos, porém, a alma começa a sentir o peso desse afastamento de si mesma.

Cuidar do interior não é um luxo, é uma necessidade profunda do ser humano. Voltar para si significa reencontrar o próprio centro, aquele lugar silencioso onde a vida pode ser compreendida com mais verdade. Escutar o corpo é reconhecer que ele carrega sabedoria e limites que merecem respeito.

Dar lugar às emoções é permitir que sentimentos sejam acolhidos sem julgamento, pois cada um deles traz uma mensagem sobre o que estamos vivendo. Muitas vezes acreditamos que desacelerar é sinal de incapacidade ou desistência. No entanto, existe uma grande maturidade em saber reduzir o ritmo para preservar a própria integridade.

Deus não nos criou para viver em constante exaustão, mas para experimentar também o repouso que restaura o espírito. Quando nos permitimos parar um pouco, algo se reorganiza dentro de nós. Os pensamentos se tornam mais claros, o coração recupera sua sensibilidade e o olhar volta a perceber o que realmente importa.

O cuidado com a saúde mental não é um gesto egoísta, mas um ato de responsabilidade com a própria vida e com aqueles que caminham ao nosso lado. Um coração equilibrado se torna mais capaz de amar, compreender e servir.

E nesse retorno sereno ao próprio interior, a alma descobre que desacelerar não é perder tempo, mas recuperar a harmonia que sustenta toda a caminhada.