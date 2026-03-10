Bom Dia! Acordando aos poucos... Muitos pensamentos e intensos sentimentos... É importante dar um sentido à vida... A grande maioria se movimenta em busca de ter sempre mais coisas... Ser alguém é algo maior, é o motivo pelo qual recebemos o dom da vida... Feliz dia!

“Em cada decisão, algo vive e algo morre.” (@passarinhos_no_telhado).

Tomar decisões faz parte do meu jeito de ser e de interagir com esse mundo repleto de opções. A dignidade humana me ocupa e, muitas vezes, me preocupa. Sonho com uma vida digna para todos. Fazer escolhas é algo exigente, mas necessário. Mas escolher nunca é apenas avançar em uma direção.

Cada decisão abre uma porta enquanto outras se fecham com delicadeza ou com dor. Esse movimento faz parte da própria natureza da vida, que se constrói em ciclos de nascimento e despedida. Muitas vezes desejamos escolher sem perder nada, como se fosse possível manter todos os caminhos abertos ao mesmo tempo.

No entanto, amadurecer também significa aceitar que cada passo verdadeiro exige deixar algo para trás. Não se trata de fracasso, mas de transformação. Aquilo que termina em nós prepara espaço para aquilo que precisa começar.

Algumas decisões fazem morrer expectativas antigas, hábitos que já não servem ou relações que perderam o sentido. Outras fazem nascer coragem, liberdade e novos modos de compreender a própria história. O coração humano sente esse movimento como um misto de luto e esperança.

Há uma tristeza legítima ao perceber que certas possibilidades não seguirão adiante, mas também existe uma força silenciosa quando reconhecemos que a vida continua se reorganizando dentro de nós. Deus acompanha cada escolha com uma paciência infinita.

Ele não exige decisões perfeitas, mas convida a uma escuta sincera do que faz o espírito crescer. Quando escolhemos com consciência e verdade, mesmo que o caminho traga desafios, algo essencial floresce no interior.

O que morre não desaparece em vão, torna-se parte da nossa aprendizagem. O que nasce carrega a promessa de um horizonte ainda desconhecido. Assim, a existência se move entre despedidas e começos, entre aquilo que se encerra e aquilo que ganha forma.

E no meio desse movimento contínuo, a alma descobre que viver é aceitar essa dança delicada onde cada escolha transforma quem somos.