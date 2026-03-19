Bom Dia! Acolhendo a claridade com seu anúncio: um novo dia chegou... No calendário é o dia de São José... O Papa pede que, neste dia, subam aos céus preces pela paz... A paz mundial é urgente... Mas a paz de cada dia, dentro e fora de casa, precisa acontecer imediatamente... Sem paz a vida não é vida... Feliz dia!

“Dada a brevidade da vida, a única urgência é que não seja em vão.” (@camposde.margaridas).

A maturidade inspira perguntas que chegam às profundezas do ser. Sabemos que a vida é breve, mas não estamos totalmente conscientes disso. Há um mistério que convida à contemplação. Sim, a existência humana passa com uma delicadeza que muitas vezes só percebemos quando olhamos para trás.

Dias se sucedem, rotinas se acumulam e, sem perceber, podemos nos perder em preocupações que pouco acrescentam ao sentido profundo da caminhada. A brevidade da vida não precisa ser motivo de ansiedade, mas um convite à consciência. Saber que o tempo é limitado desperta um olhar mais atento para aquilo que realmente merece nossa dedicação.

Há urgências que o mundo nos impõe, mas poucas são verdadeiras. Muitas vezes corremos atrás de reconhecimento, acumulamos tarefas ou nos deixamos envolver por disputas que, no fundo, não alimentam a alma. A verdadeira urgência é viver de maneira que a vida tenha significado.

Isso acontece quando as escolhas se alinham com aquilo que é essencial: o amor que oferecemos, a presença que dedicamos aos outros, a honestidade com que conduzimos nossos passos. Deus nos confia a existência como um dom precioso, não para ser atravessado com pressa vazia, mas para ser vivido com profundidade.

Cada gesto de bondade, cada palavra que consola, cada decisão tomada com consciência constrói uma história que não se perde. Mesmo os momentos difíceis podem ganhar sentido quando são atravessados com dignidade e esperança.

O tempo passa, mas aquilo que foi vivido com verdade permanece no coração e nas marcas que deixamos na vida dos outros. Quando compreendemos isso, algo muda na forma de caminhar.

O olhar se torna mais atento, as prioridades se reorganizam e o coração aprende a valorizar o que realmente importa. Assim, a vida deixa de ser apenas uma sequência de dias e se transforma em um caminho cheio de significado.