Bom Dia! O amanhecer é sempre portador de muitas bênçãos. Como é bom sentir a vida e conduzir as melhores energias, em prol do bem comum. Fazer o bem é uma escolha inteligente e repleta de possibilidades de felicidade... A maturidade é a melhor etapa da vida... Feliz dia!

“Amadurecer é parar de alimentar a dor só porque ela te dá razão.” @passarinhos_no_telhado).

Conheci bem cedo a maturidade. Sou grato por ter sido encaminhando para a autonomia, ainda quando tinha pouca idade. Sempre saúdo a maturidade, pois ela mostra a melhor versão da vida. Mas, em muitos momentos da caminhada, a dor parece oferecer uma espécie de justificativa silenciosa.

Ela nos faz sentir corretos, validados, quase protegidos por uma narrativa em que fomos feridos e, portanto, temos o direito de permanecer ressentidos. No entanto, existe um ponto delicado em que essa permanência deixa de ser defesa e passa a ser prisão.

A maturidade não nega que houve injustiça, desentendimento ou abandono. Ela reconhece os fatos, mas recusa transformar a própria identidade em torno deles. Alimentar a dor é revisitar a cena inúmeras vezes, reforçar pensamentos que inflam o coração e permitir que o passado continue governando o presente.

Há uma satisfação oculta em estar certo, mas essa satisfação cobra um preço alto quando impede a cura. Crescer espiritualmente é compreender que ter razão não é o mesmo que ter paz. A razão pode até organizar argumentos, mas não consola a alma ferida. A paz, ao contrário, nasce quando escolhemos não prolongar aquilo que já machucou o suficiente.

Deus nos convida a uma liberdade mais profunda do que a simples vitória moral. Ele nos chama a confiar que soltar o ressentimento não é perder dignidade, mas recuperar a leveza. Quando deixamos de nutrir a dor como prova de que estávamos certos, abrimos espaço para um novo olhar sobre nós mesmos e sobre os outros.

O coração começa a perceber que amadurecer é também renunciar ao desejo de vencer discussões antigas para finalmente vencer a própria amargura. E nessa entrega silenciosa, a alma encontra um descanso que nenhuma justificativa seria capaz de oferecer.