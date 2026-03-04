Frei Jaime Bettega

﻿A coragem de amadurecer
Notícia

A maturidade não nega que houve injustiça, desentendimento ou abandono

O coração começa a perceber que amadurecer é também renunciar ao desejo de vencer discussões antigas

Frei Jaime Bettega

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