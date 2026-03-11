Bom Dia! A esperança é a nossa força... É interessante perceber e confirmar: a esperança não decepciona... Enquanto tento fazer a minha parte, reavivo a certeza de que um mundo melhor vai chegar... Um sonho simples: pão em todas as mesas e paz em todos os corações... Feliz dia!

“Foram as minhas esperas que me trouxeram as melhores respostas.” (@camposde.margaridas).

A pressa tem agitado inclusive a alma das pessoas. São poucos os que sabem esperar o tempo certo para cada coisa acontecer. A agitação nunca produziu bons frutos. Sem dúvida, a espera costuma ser uma das experiências mais desafiadoras para o coração humano.

Há dentro de nós uma urgência natural por clareza, por soluções imediatas, por caminhos que se revelem sem demora. No entanto, muitos dos movimentos mais profundos da vida acontecem em ritmo silencioso. Enquanto acreditamos estar apenas aguardando, algo invisível está sendo trabalhado dentro e ao redor de nós.

A espera amadurece o olhar, acalma impulsos e purifica intenções. Muitas respostas não chegam apenas porque pedimos, mas porque nos tornamos capazes de compreendê-las. Há momentos em que o que mais desejamos parece distante, e essa distância provoca inquietação.

Contudo, nesse intervalo entre o desejo e a realização, a alma vai aprendendo a escutar melhor, a perceber sinais discretos e a confiar no cuidado de Deus que organiza os acontecimentos com uma sabedoria maior do que a nossa pressa. A espera não é um vazio estéril.

Ela é uma oficina interior onde paciência, humildade e discernimento são lentamente moldados. Quantas decisões precipitadas foram evitadas simplesmente porque algo nos fez permanecer um pouco mais no silêncio. Quantas respostas que antes pareciam urgentes revelaram-se desnecessárias quando o tempo ampliou nossa compreensão.

Quando finalmente o sentido se revela, percebemos que a espera não foi perda, mas preparação. Aquilo que parecia atraso era, na verdade, cuidado. O coração então descobre que nem toda resposta precisa ser arrancada da vida com ansiedade.

Algumas florescem naturalmente quando aprendemos a permanecer. E nesse permanecer confiante, a alma encontra uma serenidade que transforma a própria espera em caminho de sabedoria.